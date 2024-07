Kako je umrla princeza Diana? Njezin tragičan završetak zavio je svijet u crno

Od stidljive tinejdžerice koja se zaručila za princa Charlesa III. (75) do brižne majke, humanitarke i globalne zvijezde, život princeze Diane, koja je poginula sa svega 36 godina, i dalje privlači pozornost ljudi širom svijeta.

Princeza Diana je rođena 1. srpnja 1961., potječe iz aristokratske obitelji Spencer koja je imala bliske veze s monarhijom: njezin otac radio je za kralja Đuru VI. i kraljicu Elizabetu II.

Foto: Profimedia Napisala je: "Više sam nego sretna što imam svoju slobodu i vjerujem da sam jako sretna što imam drugu priliku! Puno lijepih stvari mi se dogodilo i zabavno je... tko bi rekao!"

Odrasla je s dvije sestre Sarah i Jane i bratom Charlesom, a djetinjstvo joj je obilježio gorak razvod njezinih roditelja. Školu je napustila sa 16 godina bez kvalifikacija i naposljetku završila "školu za lijepo ponašanje" u Švicarskoj nakon čega se zaposlila u vrtiću u Londonu. Kada je upoznala Charlesa život joj se promijenio.

Vjenčanje princeze Diane

Charles je bio pod sve većim pritiskom da se oženi pa ju je zaprosio kad je imao 32 godine. Princeza Diana je rekla da su se sreli samo 13 puta prije vjenčanja. Nasljednik prijestolja princ William (42) rođen je godinu dana poslije, a dvije godine potom na svijet je došao princ Harry (39).

Charles i Diana vjenčali su se 29. srpnja 1981. godine u St. Paul's Cathedral u Londonu, a tko bi pomislio da će doći do preljuba, razvoda i tako kobnog svršetka u Parizu. Bajkovito vjenčanje prenosile su televizije širom svijeta, pa su događaj proglasili "vjenčanjem stoljeća". Princ je svoju mladenku zaprosio šest mjeseci ranije, na večeri u Buckinghamskoj palači, i sve je, dakako, izgledalo predivno.

Foto: Profimedia Princeza Diana i Charles

U katedrali su ih blagoslovili nadbiskup Canterburyja i 25 drugih svećenika, dok je sam obred obavljen u tradicionalnom duhu engleske crkve. Na vjenčanje, u samu katedralu, ušlo je 3.500 osoba, dok je na malim ekranima sve promatralo 750 milijuna ljudi. Doda li se tome broj slušatelja raznih radiopostaja, vjenčanje je pratilo i više od milijardu osoba.

Na ulicama Londona dva se milijuna promatrača poredalo uz rutu po kojoj je prošla Diana, a sve je osiguravalo 4.000 policajaca i 2.200 vojnika.

Dianina raskošna svilena vjenčanica bila je ukrašena čipkom i s 10.000 bisera. Dizajnirali su je Elizabeth i David Emanuel. Mladoženja je bio u svečanoj odori mornaričkog oficira.

Prvu bračnu noć proveli su u dvorcu lorda Mountbattena, a medeni mjesec krstareći Sredozemljem na kraljevski brodu Britannia. Predstava o savršenom braku, u kojemu su dobili dvoje djece - Williama i Harryja - trajala je i godinama nakon samog vjenčanja, no službeno su se razveli 28. kolovoza 1996. godine.

Nesreća u kojoj je sudjelovala princeza Diana

Diana je imala ljetnu aferu s Dodijem Fayedom, sinom egipatskog tajkuna Mohameda Al-Fayeda, koji je poginuo zajedno s njom u automobilskoj nesreći 31. kolovoza 1997. dok su ih Parizom progonili paparazzi. S njima su u automobilu bili vozač Henry Paul te tjelohranitelj i nitko od njih nije bio vezan. Preživio je samo tjelohranitelj.

Foto: Profimedia

Tuga javnosti bila je golema. Tone cvijeća bile su ostavljene ispred njezina doma u Kensingtonskoj palači i više od milijun ljudi okupilo se na pogrebu na ulicama Londona odajući joj posljednju počast.

Foto: Profimedia

Princeza Diana je pokopana 6. rujna na otočiću usred jezera Round Oval. Jezerom plivaju četiri crna labuda, a krase ga bijeli lopoči. Putem do njenog groba raste 36 hrastova; svaki od njih obilježava po jednu godinu princezina života. Njen sprovod pratile su 2,5 milijarde ljudi.

Nobelova nagrada

Princeza od Walesa 1997. godine primila je Nobelovu nagradu za mir zbog toga što je pomogla u čišćenju minskih polja iz ratom pogođenih zemalja. Nekoliko dana prije smrti, princeza Diana posjetila je Bosnu i Hercegovinu, gdje se sastala sa žrtvama mina.

Foto: Profimedia

Princeza Diana se bavila humanitarnim radom, posjećivala je bolnice te je pokušavala smanjiti diskriminaciju oboljelih od AIDS-a.

Teorije zavjere

O prometnoj nesreći Princeze Diane postoje teorije zavjere. Prvotno je francuska pravosudna istraga zaključila da je nesreću prouzrokovala prebrza vožnja te da je vozač Paul bio pod utjecajem alkohola.

Iako sve upućuje na to da je nesreću izazvala brzina, Dodijev otac, egipatski poduzetnik Mohamed Al-Fayed, nikako to nije mogao prihvatiti. Inzistirao je na tome da je bila riječ o naručenom ubojstvu. Tvrdio je i da je Diana u vrijeme smrti bila trudna, no liječnici su utvrdili da to nije istina.

Istraga je zaključila da je nesreća uzrokovana Paulovoj nemarnoj vožnji i paparazzima koji su ih lovili, zbog čega je vozač prebrzo ušao u tunel.

