Pikanterije iz spavaće sobe! William priznao s kim zapravo dijeli krevet: Kate nije jedina

Princ William (43) i njegova supruga Kate Middleton (44) godinama su pod povećalom javnosti, a svaki njihov korak pomno se prati i analizira. I dok ih uglavnom viđamo u strogo protokolarnim izdanjima, rijetko se otkrivaju detalji iz njihove privatne svakodnevice – osobito oni vezani uz život iza zatvorenih vrata Kensingtonske palače.

No tijekom nedavnog posjeta jednom koledžu u Stoke Climslandu budući kralj iznenadio je javnost priznanjem koje nitko nije očekivao – i to o svojoj spavaćoj sobi.

Foto: Isabel Infantes/wpa Pool/shutterstock Editorial/profimedia

Naime, William je otkrio da kraljevski krevet ne dijeli samo sa suprugom Kate Middleton, već s njima spava još netko. Iako su mnogi prvo pomislili na jedno od njihovo troje djece – princa Georgea, princezu Charlotte ili princa Louisa – istina je ipak puno slađa.

Orla spava s kraljevskim parom

U pitanju je njihov voljeni koker španijel Orla, obiteljski pas koji ima povlasticu spavati između kraljevskog para.

Taj detalj otkrila je irska glumica Louisa Harland u emisiji Hits Radio Cornwall, rekavši: „Princ William mi je rekao da njihov mali pas noću spava u krevetu s njim i Kate.“

Ova simpatična ispovijest brzo je obišla svijet i dala rijedak uvid u toplu, opuštenu stranu kraljevskog života – onu koja je puno sličnija običnim obiteljima nego što bi mnogi pomislili.

Spavanje s kućnim ljubimcima ima i brojne benefite

Stručnjakinja za spavanje Sammy Margo objašnjava da spavanje s kućnim ljubimcima ima i brojne benefite: smanjuje stres i anksioznost – prisutnost psa može sniziti krvni tlak i povećati lučenje melatonina, pomaže u održavanju rutine – ljubimci potiču redovit ritam spavanja te ublažava noćne more – neki psi mogu prepoznati nemir tijekom sna i pružiti utjehu.

„Ovi učinci nisu samo emocionalni, već stvarno mogu poboljšati kvalitetu sna i svakodnevnu dobrobit“, ističe Margo.

Tako su William i Kate još jednom pokazali da, unatoč kraljevskim titulama, protokolima i obvezama, njihova svakodnevica ipak izgleda prilično – obično. S malo ljubavi, topline i, naravno, jednim razmaženim psom u krevetu.

