FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEOČEKIVANO PRIZNANJE /

Pikanterije iz spavaće sobe! William priznao s kim zapravo dijeli krevet: Kate nije jedina

Pikanterije iz spavaće sobe! William priznao s kim zapravo dijeli krevet: Kate nije jedina
×
Foto: Isabel Infantes/avalon/profimedia

Naime, William je otkrio da kraljevski krevet ne dijeli samo sa suprugom Kate Middleton, već s njima spava još netko. Iako su mnogi prvo pomislili na jedno od njihovo troje djece – princa Georgea, princezu Charlotte ili princa Louisa – istina je ipak puno slađa

18.1.2026.
22:27
Hot.hr
Isabel Infantes/avalon/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Princ William (43) i njegova supruga Kate Middleton (44) godinama su pod povećalom javnosti, a svaki njihov korak pomno se prati i analizira. I dok ih uglavnom viđamo u strogo protokolarnim izdanjima, rijetko se otkrivaju detalji iz njihove privatne svakodnevice – osobito oni vezani uz život iza zatvorenih vrata Kensingtonske palače.

No tijekom nedavnog posjeta jednom koledžu u Stoke Climslandu budući kralj iznenadio je javnost priznanjem koje nitko nije očekivao – i to o svojoj spavaćoj sobi.

Pikanterije iz spavaće sobe! William priznao s kim zapravo dijeli krevet: Kate nije jedina
Foto: Isabel Infantes/wpa Pool/shutterstock Editorial/profimedia

Naime, William je otkrio da kraljevski krevet ne dijeli samo sa suprugom Kate Middleton, već s njima spava još netko. Iako su mnogi prvo pomislili na jedno od njihovo troje djece – princa Georgea, princezu Charlotte ili princa Louisa – istina je ipak puno slađa.

Orla spava s kraljevskim parom 

U pitanju je njihov voljeni koker španijel Orla, obiteljski pas koji ima povlasticu spavati između kraljevskog para.

Taj detalj otkrila je irska glumica Louisa Harland u emisiji Hits Radio Cornwall, rekavši: „Princ William mi je rekao da njihov mali pas noću spava u krevetu s njim i Kate.“

Ova simpatična ispovijest brzo je obišla svijet i dala rijedak uvid u toplu, opuštenu stranu kraljevskog života – onu koja je puno sličnija običnim obiteljima nego što bi mnogi pomislili.

Spavanje s kućnim ljubimcima ima i brojne benefite

Stručnjakinja za spavanje Sammy Margo objašnjava da spavanje s kućnim ljubimcima ima i brojne benefite: smanjuje stres i anksioznost – prisutnost psa može sniziti krvni tlak i povećati lučenje melatonina, pomaže u održavanju rutine – ljubimci potiču redovit ritam spavanja te ublažava noćne more – neki psi mogu prepoznati nemir tijekom sna i pružiti utjehu.

„Ovi učinci nisu samo emocionalni, već stvarno mogu poboljšati kvalitetu sna i svakodnevnu dobrobit“, ističe Margo.

Tako su William i Kate još jednom pokazali da, unatoč kraljevskim titulama, protokolima i obvezama, njihova svakodnevica ipak izgleda prilično – obično. S malo ljubavi, topline i, naravno, jednim razmaženim psom u krevetu.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Mirza Džomba objasnio što nije bilo dobro protiv Gruzije

Kraljevska ObiteljPrinc WilliamKate Middleton
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEOČEKIVANO PRIZNANJE /
Pikanterije iz spavaće sobe! William priznao s kim zapravo dijeli krevet: Kate nije jedina