Princ William o Kateinoj bolesti i roditeljstvu: 'Djeci smo rekli i dobre i loše vijesti'

Princ William otvoreno je progovorio o borbi svoje supruge Kate s karcinomom i izazovima roditeljstva, rekavši da su on i princeza od Walesa ove godine morali odgovoriti na neka „teška pitanja” svoje djece. U iskrenom intervjuu s brazilskim voditeljem Lucianom Huckom, William je otkrio da su prema Georgeu (12), Charlotte (10) i Louisu (7) potpuno iskreni kad je riječ o zdravstvenim poteškoćama koje pogađaju i njihovu majku i djeda, kralja Charlesa.

Odlučili su djeci reći sve

„Svaka obitelj prolazi kroz teška razdoblja i zajedno se nosi s izazovima. Ključno je kako se s tim trenucima suočite. Mi smo odlučili djeci reći sve – i dobre i loše vijesti. Objašnjavamo im zašto se određene stvari događaju i zašto se možda osjećaju tužno. Ponekad se pojave pitanja bez odgovora – ali tako je svim roditeljima. Ne postoji priručnik za roditeljstvo, mi smo odlučili otvoreno razgovarati o svemu“, rekao je princ.

William je pritom dao i kratak uvid u obiteljski život iza zidina palače, otkrivši da on i Kate zajednički obavljaju školske obveze i pokušavaju provoditi što više vremena s djecom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

„Druženja, vožnje na treninge, školske utakmice, igranje u vrtu kad stignem… U većini dana ih vozim u školu – iako, iskreno, Katherine to radi češće“, rekao je kroz smijeh.

Princ je otkrio i da djeca još nemaju mobitele, jer s Kate žele pažljivo uvesti tehnologiju u njihov život. „To je jako teško. Naša djeca još nemaju mobitele. Kad George krene u srednju školu, možda će dobiti jedan s ograničenim pristupom. Razgovaramo s njim i objašnjavamo zašto mislimo da još nije vrijeme. S punim pristupom internetu djeca lako dođu do sadržaja koji nisu za njih. Ali uz ograničenja – mislim da može biti korisno, barem za poruke“, pojasnio je.

Foto: Profimedia

Emotivan trenutak i značajan poklon

Intervju, snimljen u Rio de Janeiru za popularnu emisiju Domingão, imao je i dirljiv trenutak kad je voditelj Williamu poklonio fotografiju pokojne princeze Diane, snimljenu 1991. u São Paulu, na kojoj drži dijete oboljelo od HIV-a – prizor koji je tada pomogao razbiti predrasude o bolesti.

Foto: Profimedia

„Postala je važna figura u borbi protiv stigme“, rekao je Huck, a William odgovorio: „Njezinu socijalnu i humanitarnu ostavštinu nosim sa sobom svakoga dana.“

William je u Brazilu boravio zbog inicijative The Earthshot Prize, a uoči samita COP30 u Belému govorio je o važnosti zaštite planeta. „Imate Amazonu, brigu za klimu i prirodu. Brazil ima vodeću ulogu u svemu u što vjerujem“, poručio je.

U govoru na Svjetskom samitu čelnika istaknuo je kako je čovječanstvo na prekretnici:

„Nalazimo se u srcu Amazone, u presudnom trenutku ljudske povijesti – trenutku koji zahtijeva hrabrost, suradnju i nepokolebljivu predanost budućnosti našeg planeta. Ta budućnost ne pripada nama, nego našoj djeci i unucima. Svi znamo da se opasno približavamo točkama preokreta – topljenju leda, gubitku Amazone, poremećajima oceanskih struja… To nisu daleke prijetnje, već stvarnost koja se ubrzano približava.“

Foto: Chris Jackson-getty/pool Supplied By Splash News/splashnews.com/splash/profimedia

U tjednu punom izazova, William se na CNN-ovu razgovoru s Christiane Amanpour suočio i s pitanjima o princu Andrewu te Harryju i Meghan, no odlučio je ne komentirati obiteljske teme i fokusirati se na svoj projekt. „Promjena će doći podrškom ljudima u ovoj prostoriji, a ne onim što ja činim“, rekao je, dodajući: „Želim se okružiti onima koji žele činiti dobro i mijenjati svijet.“

POGLEDAJTE VIDEO: Velika humanitarna akcija u znak sjećanja na žrtvu Vukovara i ljubavi prema gradu heroju