Princ William se u hotele prijavljivao pod lažnim imenom: Tako je godinama skrivao ljubavnicu?

Isplivala je tajna metoda princa Williama (43) koja je bacila novu sjenu na kraljevsku obitelj. Dok se njegova supruga Kate Middleton (43) hrabro bori s rakom, ponovno su se rasplamsale glasine o njegovoj aferi s Rose Hanbury. Naime, otkriveno je kako se budući kralj još od mladosti služio lažnim imenima za prijavu u hotele, a što je potaknulo lavinu spekulacija.

Je li istu taktiku godinama koristio i za skrivanje ljubavnice?

Stari trikovi kao gorivo za nove glasine o princu Williamu

Javnost se ponovno sjetila priča o navodnoj aferi princa Williama s markizom od Cholmondeleya, Rose Hanbury koje kruže još od 2019. godine. Iako je markiza putem svojih odvjetnika oštro demantirala te tvrdnje kao potpuno netočne, detalji iz prinčeve prošlosti sada se koriste kao argument za teorije da budući kralj ima uhodane metode za skrivanje tajnih sastanaka s ljubavnicom.

Prema pisanju kraljevskih biografa, William je još kao student razvio vještinu korištenja pseudonima kako bi barem na trenutak pobjegao od sveprisutnih očiju javnosti i medija. Ta ista vještina danas se tumači na znatno mračniji način.

U svojoj novoj knjizi "Catherine, the Princess of Wales", kraljevski autor Robert Jobson otkriva kako su princ William i tadašnja djevojka Kate Middleton pokušavali sačuvati intimu na početku svoje veze. Dok su kao studenti na prestižnom Sveučilištu St. Andrews dijelili kuću s još dvoje kolega, žudjeli su za trenucima samoće. William bi, piše Jobson, često oteo Catherine za vikend, vodeći je na kraljevska imanja poput Highgrovea ili Sandringhama ili u kolibu na imanju Balmoral.

Gospodin i gospođa Smith

Međutim, ponekad su se odlučili na boravak u hotelima. Tada su se morali osloniti na anonimnost.

"Povremeno su se prijavljivali u hotele kao gospodin i gospođa Smith, što bez sumnje nikoga nije zavaralo", navodi Jobson. Iako ovo ime neodoljivo podsjeća na holivudski hit "Gospodin i gospođa Smith" s Bradom Pittom i Angelinom Jolie, film je izašao tek 2005. godine, kada je par već diplomirao. Vjerojatnije je da su se odlučili za jedno od najčešćih prezimena u Ujedinjenom Kraljevstvu u nadi da će proći ispod radara.

Alias "Smith" nije bio jedini kojim se par služio. Još 2001. godine kada je upisao fakultet, princ William je u želji za što normalnijim studentskim životom koristio pseudonim "Steve". Kako navodi Jobson, bio je to prilično patetičan pokušaj da ostane neprimijećen, no čak ga je i Kate oslovljavala tim imenom kako bi mu pomogla u održavanju iluzije privatnosti.

Kasnije, tijekom njihove veze, koristili su i kreativnije metode. Autor Andrew Morton u svojoj knjizi "William and Catherine" piše da je par 2007. godine tijekom putovanja na Sejšele gdje su se pomirili nakon kratkog prekida, koristio imena "Martin i Rose Middleton". Upravo na tom putovanju, daleko od očiju svijeta, navodno su sklopili pakt o zajedničkoj budućnosti, obećavši jedno drugome da će se vjenčati kada za to dođe pravo vrijeme. Ironično, na isto su se mjesto vratili na medeni mjesec 2011. godine.

Podsjetimo, nakon sedmogodišnje veze, princ William i Kate Middleton uplovili su u bračnu luku, 29. svibnja 2011. godine. Kraljica Elizabeta im je na dan vjenčanja dodijelila titule vojvode i vojvotkinje od Cambridgea. Njihov brak je bio pun uspona i padova, a njihovo najveće blago su njihova djeca, princ George (11), princeza Charlotte (9) i princ Louis (7).

