Princ Harry i Meghan Markle otkrili su nove detalje svoga vjenčanja i odlaska iz Velike Britanije te su iznijeli i niz novih optužbi na račun kraljevske obitelji.

U novim epizodama su otvoreno napali princa Williama i kralja Charlesa zbog odbijanja zahtjeva da ostanu jednim dijelom u službi kraljice, koji bi im omogućio da zarade bogatstvo dok istovremeno obavljaju svoje kraljevske dužnosti.

William vikao i vrištao na Harryja ispred Charlesa i kraljice

Princ Harry se obrušio na svoga starijeg brata. Rekao je da je William navodno vikao na njega pred njihovim ocem i bakom na sastanku u Sandringhamu u siječnju 2020. godine, kada je pokušao postići dogovor o napuštanju Velike Britanije. Za kraljicu Elizabetu je rekao da nije reagirala.

"Bilo je strašno slušati kako moj brat vrišti i viče na mene, a uz to je otac govorio stvari koje jednostavno nisu bile istinite, a baka je samo mirno sjedila u kutu i promatrala. Došao sam s istim prijedlogom koji smo već javno iznijeli, ali kad sam stigao tamo, shvatio sam da nije moglo uopće biti rasprave", objasnio je Harry.

Zatim je dodao da je Meghan, koja se u to vrijeme nalazila u Kanadi, plakala kada joj je ispričao sve o svađi preko telefona. Par je tada izjavio da su im pojedini članovi obitelji zabranili da nasamo razgovaraju s kraljicom o preseljenju u Kanadu, a zatim u Ameriku.

Meghan ga nije nagovorila da odu

Harry je rekao da je William izabrao budućnost kraljevske obitelji umjesto budućnosti vlastitog brata. "Najtužniji dio toga bio je taj razdor koji je nastao između mene i brata. On je stao na stranu institucije. Dijelom to i mogu shvatiti jer to je njegovo nasljedstvo", rekao je Harry u novoj epizodi.

Harry je zanijekao da je Meghan odlučila da odu i presele se u LA. "Zapravo, to je bila moja odluka. Ona to nikad nije tražila od mene, oni koji to kažu su mizoginisti. Ja sam taj koji je htio otići", objasnio je.

William, Charles i Kate su bili ljubomorni na Meghan

Najviše pozornosti javnosti i medija su izazvale tvrdnje da su princ William, kralj Charles te princeza Kate Middleton zapravo bili ljubomorni na njihovu popularnost i mrzili činjenicu da im kradu pozornost.

Meghan i Harry su se izjasnili da su bili bolji u izvršavanju kraljevskih dužnosti od drugih i da je to mučilo obitelj, koja navodno nije htjela da se Meghan tretira kao zvijezda. Princ Harry je ponovo pravio usporedbe Meghan i svoje pokojne majke, tvrdeći da je princeza Diana bila prisiljena otići iz istog razloga jer je nadmašila ostale u obitelji.

Meghan nisu voljeli zbog boje kože

Harry i Meghan pričali su i o svojoj prvoj turneji po Australiji u listopadu 2018. godine, kada je otkrivena vijest da će postati roditelji, a koja je navodno prošla tako dobro da je palača time bila nevjerojatno ugrožena.

Meghan Markle je u jednoj od posljednjih epizoda tvrdila da je kraljevski članovi nisu zaštitili kada je imala psihičkih problema, a njezina majka Doria Ragland prisjetila se trenutka kada joj je kći rekla da je depresivna.

Par je tvrdio i da protiv njih postoji zavjera između Buckinghamske palače i britanskih medija kako bi ih se prikazalo kao glavne negativce. Meghan je rekla i da su članovi kraljevske obitelji bili revoltirani zbog nje i je nisu voljeli jer je mješovite boje kože.

Britanski mediji prenose da će kraljevski dužnosnici i obožavatelji obitelji sa zanimanjem pratiti rasplet serije, ali da se ne očekuje da će kralj Charles i princ William osobno komentirati, jedino u slučaju ako odluče opovrgnuti Harryjeve optužbe.