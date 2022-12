U četvrtoj epizodi Netflixove dokumentarne serije "Harry & Meghan" princ Harry i majka Meghan Markle, Doria Ragland, govorili su o borbama koje je vojvotkinja od Sussexa prolazila unutar kraljevske obitelji.

'Nije to lako za čuti'

"Sjećam se da mi je to rekla, da si je htjela oduzeti život", rekla je Ragland u epizodi Netflixove dokumentarne serije objavljenoj u četvrtak. "To mi je stvarno slomilo srce", dodala je.

Ragland je zatim povezala Meghanine mentalne probleme s njezinim liječenjem u rukama svjetskih medija. "Znala sam, pa, znala sam da je loše, lešinari su otimali njezin duh da bi zapravo pomislila da ne želi biti ovdje", dodala je. "Mami to nije lako čuti. A ja je ne mogu zaštititi. Harry je ne može zaštititi", dodala je Meghanina majka.

“Bio sam shrvan”, dodao je princ Harry. "Znao sam da se bori. Oboje smo se borili, ali nikada nisam mislio da će doći do te faze. A zbog činjenice da je došlo do te faze, osjećao sam se ljutito i posramljeno”, nastavio je.

"Nisam se posebno dobro nosio s tim. Nosio sam se s tim kao 'institucionalni Harry' za razliku od 'muža Harryja'. A ono što je preuzelo moje osjećaje bila je moja kraljevska uloga. Bio sam obučen da više brinem o tome što će ljudi misliti ako ne odemo na ovaj događaj, zakasnit ćemo", dodao je.

"Kad se sada osvrnem na to, mrzim sebe zbog toga. Ono što je Meghan trebala od mene bilo je mnogo više nego što sam ja mogao dati", zaključio je princ.

'Sramila sam se to reći'

Meghan je prvi put pričala o suicidalnim mislima tijekom intervjua s Oprah Winfrey u ožujku 2021., gdje je također priznala da razmišlja o samoozljeđivanju.

"Sramila sam se to reći u to vrijeme i sramila sam se što sam to morala priznati Harryju. Ali znala sam da ako to ne kažem - onda ću to učiniti", rekla je o svojim mračnim mislima.

Govoreći za Netflix, ponovila je tvrdnju iz intervjua s Oprah o tome kako palača nije odgovorila kada je od kraljevske obitelji tražila pomoć.

"Htjela sam otići nekamo po pomoći, ali mi to nisu dopustili", rekla je Meghan. "Bili su zabrinuti kako će to izgledati za instituciju. Znali su koliko je loše”, dodao je Harry o odgovoru kraljevske obitelji, koja nije ozbiljno shvaćala Meghanino loše mentalno stanje.