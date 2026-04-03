Princ Harry dopisivao se s novinarkom? U javnost procurile navodne poruke

Privatna komunikacija princa Harryja (41) ponovno je u središtu pozornosti nakon što su tijekom sudskog postupka protiv britanskog izdavača tabloida objavljeni detalji njegovih ranijih poruka s novinarkom i urednicom Charlotte Griffiths.

Riječ je o razmjeni poruka iz 2011. i 2012. godine, koje su, prema navodima britanskih medija, sadržavale prijateljski i neformalan ton. Objavljeni sadržaj uključuje poruke u kojima Harry navodno spominje zajedničke izlaske i druženja.

Princ Harry je, svjedočeći pred Visoki sud u Londonu, izjavio kako u trenutku upoznavanja nije znao da je Griffiths novinarka te da je kontakt prekinuo čim je to doznao. Upoznali su se, kako je naveo, na zabavi koju je organizirao producent Arthur Landon.

''Nisam znao čime se bavi. Nakon što sam saznao, prekinuo sam kontakt“, izjavio je Harry tijekom ranijeg svjedočenja.

Međutim, sadržaj poruka koje su sada iznesene pred sud sugerira kontinuiraniju komunikaciju, uključujući i razdoblje nakon prvog susreta.

"To je H. U slučaju da te zbunilo ime i fotografija!!! X." Griffiths mu je odgovorila: "Zdravo, Gospodine Zločestko... Jesi li stigao kući u redu?" U drugoj poruci je napisala: "Kakav zabavan vikend nestašluka - zar se ne možemo svi zabavljati na selu svakog vikenda, dovraga?? Poljupci''.

Spor protiv izdavača Associated Newspapers Limited, pokrenut 2022. godine, dio je šire tužbe skupine javnih osoba koje tvrde da su novinari koristili nezakonite metode prikupljanja informacija. Među ostalim, navodi se angažiranje privatnih istražitelja, prisluškivanje i pribavljanje povjerljivih podataka prijevarom.

Uz Harryja, tužbu su podnijeli i Elton John, David Furnish, Liz Hurley i Sadie Frost.

Izdavač odbacuje sve optužbe, tvrdeći da su informacije dolazile iz društvenih krugova samih tužitelja. Harry je takve tvrdnje na sudu odbacio, naglasivši da nikada nije bio u prijateljskim odnosima s novinarima.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'