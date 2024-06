Američki pjevač Michael Jackson bio je pjevačka legenda koja nas je napustila prerano. Rođen je 29. kolovoza 1958. godine, a preminuo je 25. lipnja 2009. Kralj popa napustio nas je kada mu je bilo 50 godina. Uvelike je utjecao na živote mnogih, a nakon što se proslavio s braćom i sestrama u obiteljskom bendu The Jackson 5, Jackson je pokrenuo solo karijeru. Proslavili su ga njegovi hitovi poput "Billie Jean", "Thriller" i "Beat It", kao i njegovi kultni plesni pokreti.

Ipak, Jackson je krio i mračnu stranu. Svijet je gledao kako Jacksonova prirodno smeđa boja kože postaje bljeđa od papira, a njegovo neobično ponašanje postalo je uobičajena pojava u tabloidima. Michael se suočavao s optužbama da je zlostavljao mlade dečke, dok su ga 1990-ih i pratili pravni problemi, a 2005. se povukao iz središta pozornosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Godine 2009., ujedno i godine njegove smrti, Jackson se spremao vratiti na turneju, ali ga je smrt u tome spriječila. Odmah su krenule kružiti glasine o uzroku smrti, ali je bilo potrebno nekoliko mjeseci da se otkrije da je Jackson umro u svom domu u Los Angelesu od kombinacije lijekova koje mu je propisao osobni liječnik.

Jaksonova bivša smatra se odgovornom za njegovu smrt

Bivša žena Michaela Jacksona Debbie Rowe je iznijela nekoliko detalja o smrti kralja popa u američkom dokumentarcu, "TMZ istražuje: Tko je zbilja ubio Michaela Jacksona", ondje je kroz suze govorila da je trebala nešto napraviti kad je vidjela da se pjevač navukao na lijekove protiv bolova. Michael Jackson umro je od srčanog zastoja u lipnju 2009., a u tijelu je imao dovoljnu količinu snažnog sedativa Propofola da usmrti nosoroga, rekao je bivši mrtvozornik LAPD-a Ed Winter u dokumentarcu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Djelomično sam kriva. Trebala sam nešto učiniti, a nisam. Puno je ljudi koji su umrli od ovisnosti i ja sam na neki način bila dio toga", rekla je Debbie u dokumentarcu.

Bivša supruga pjevača odbila je konkretno govoriti o Jacksonu u dokumentarcu i odlučila se usredotočiti na Kleina, koji je poznat kao otac botoksa. Također, ona je desetljećima u medijima govorila o tome da je bila Jacksonova medicinska sestra i pomoćnica Kleinu dok je liječio glazbenika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dr. Conrada Murraya, osobnog liječnika Michaela Jacksona u vrijeme njegove smrti 2009. godine, sud u Los Angelesu 2011. osudio je na četiri godine zatvora zbog ubojstva iz nehaja.

Foto: ©guliver images/Wenn

Zlostavljao malodobne dječake

O Michaelu Jacksonu kao zlostavljaču se godinama govorilo, a o ovoj ozbiljnoj tremi je 2019. godine u javnost izašao režiser i producent Dan Reed s filmom "Napuštajući Neverland". Radnja filma fokusira se na dvojicu muškaraca, Wadea Robsona i Jamesa Safechucka koji tvrde da ih je Michael Jackson kao djecu seksualno zlostavljao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Michael Jackson bio je jedan od najljubaznijih ljudi koje sam poznavao. Nevjerojatno mi je pomogao u mojoj karijeri i mojoj kreativnosti. Također me seksualno zlostavljao sedam godina", rekao je Wade u dokumentarcu.

Jamesa Safechuck je u filmu opisuje lažno vjenčanje koje je Jackson za njih organizirao za njih kad mu je bilo 11 godina, uključujući razmjenu zavjeta i davanje prsten, a Robson se rekao da je bio prisiljen na oralni seks kada mu je bilo sedam.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Teško mi je biti ljut na druge ljude. I dalje osjećam da je to moja krivnja", tvrdi James.

Robson je Jacksona upoznao nakon pobjede na plesnom natjecanju u Australiji, a njegova je nagrada bila susret s Jacksonom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dvije godine kasnije su Robson i njegova obitelj otišli u Kaliforniju. Negova majka je tada stupila u kontakt s Jacksonom koji ih je sve pozvao u Neverland, Michaelov dom i privatni zabavni park. Robson i njegova sestra spavali su s Jacksonom u njegovoj spavaćoj sobi, dok su odrasli spavali u gostinjskoj kući. U dokumentarcu je Robson izjavio da je bilo čudno što su on i njegova sestra dijelili spavaću sobu s čovjekom kojeg su jedva poznavali, ali im se činilo kao da ga poznaju godinama.

Kad su mu roditelji rekli da je vrijeme za odlazak, Jackson ih je uvjerio da sina ostave s njim. Pristali su, a zlostavljanje je počelo čim su njegovi roditelji napustili Neverland. Jackson mu je savjetovao da o zlostavljanju nikome ne bi trebao govoriti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zavidna karijera

Obitelj Michaela Jacksona kaže da ga pamti kao velikodušnu osobu koja je davala milijune u dobrotvorne svrhe. Volio se zabavljati i ujediniti ljude svojom glazbom. Godine 1972. snimio je prvi solo album, a 1982. objavio je album "Thriller" koji je postao veliki hit i donio sedam top-10 singlova.

Album je prodan u 21 milijun primjeraka u Sjedinjenim Državama i u najmanje 27 milijuna diljem svijeta. Sljedeće godine predstavio je svoj prepoznatljivi plesni pokret "moonwalk" dok je izvodio "Billie Jean" tijekom NBC-jeve specijalne emisije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Michael Jackson

A što je s njegovim nasljeđem?

Bigi (22), najmlađi sin preminulog Michaela, u ožujku ove godine pokrenuo je pravni spor protiv svoje bake Katherine Jackson. Naime, u sudskim dokumentima stoji da njegova 93-godišnja baka nastoji pristupiti sredstvima iz Michaelove imovine kako bi osporila ugovor o glazbenom nasljedstvu vrijednom 600 milijuna dolara.

"Katherine vjeruje da osobe koje su zadužene za upravljanje Michaelovom imovinom zadržavaju sve resurse kako bi imali kontrolu nad njima i kako bi izbjegli zahtjeve za raspodjelu", navodi se u novom prigovoru koji je podnio odvjetnik Katherine Jackson, prenosi People, a bliski obiteljski izvori tvrde da Bigi ne pokušava išta ograničiti svojoj baki već radi na tome da se proširena obitelj odvoji od Michaelova naslijeđa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bigi se ne suprotstavlja svojoj baki, on zapravo pokušava zaštititi svoju baku na isti način kao što je to radio Michael, a to je zaštititi se od Jacksona!" izjavio je dugogodišnji suradnik obitelji za The Post pa nadodao kako neki rođaci koriste njezinu dobrotu kako bi dobili novac iz fonda.

"Umjesto da gospođa Jackson provede svoje godine u relativnom miru, još uvijek imate određene članove obitelji koji koriste ovu stariju ženu kako bi dobili više novca - i kao i obično, to nije njihova briga", dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Michael Jackson

Privatni život

Godine 1994. Jackson je oženio jedino dijete Elvisa Presleya, Lisu Marie, ali je brak završio razvodom 1996. Jackson je oženio Debbie Rowe iste godine i imao dvoje djece, prije nego što su se razveli 1999. Par nikada nije živio zajedno.

Jacksonova djeca su Michael Joseph Jackson Jr. zvani Prince, Paris-Michael Katherine Jackson te Prince Michael Jackson II (Bigi Jackson), nekad poznat kao Blanket.

Profimedia

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Jakna Michaela Jacksona iz '84., gitara Noela Gallaghera, ukosnica Amy Winehouse: Sve na dražbi! Evo po kojim cijenama