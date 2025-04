Ogromna promjena u školskom kalendaru za iduću godinu: Ovo će naljutiti mnoge

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je nacrt prijedloga školskog kalendara za nastavnu godinu 2025./2026., a najavljena je i značajna promjena koja se tiče praznika.

Školska godina počinje kasnije nego inače

Prema prijedlogu, nastavna godina započinje 8. rujna 2025. godine, što je nešto kasnije nego uobičajeno, a završava 12. lipnja 2026. godine. Za učenike završnih razreda srednje škole, nastava završava ranije – već 22. svibnja 2026..

Kraj polugodišta i skraćeni praznici

Prvo polugodište traje do 23. prosinca 2025. godine, a drugo počinje 12. siječnja 2026. godine. Upravo tu dolazi do najveće promjene – zimski praznici bit će kraći nego prethodnih godina. Učenici će biti slobodni od 24. prosinca 2025. do 9. siječnja 2026., a u klupe se vraćaju 12. siječnja.

Proljetni odmor predviđen je u razdoblju od 30. ožujka do 6. travnja 2026., a nastava ponovno počinje 7. travnja. Važno je napomenuti da sljedeće godine Uskrs pada 5. travnja, tako da će učenici imati praznike tjedan prije Uskrsa, a ne kako je dosad bilo uobičajno - tjedan poslije Uskrsa.

Prema ovome prijedlogu - praznici koji su dosad bili u veljači (zadnji tjedan) - ukinuti su.

Ministarstvo još prima komentare

Ovaj kalendar je zasad u statusu nacrta prijedloga, a javnost i škole mogu dati svoje komentare prije konačnog usvajanja. Iako su neki zadovoljni činjenicom da školska godina ne počinje već u kolovozu, drugi negoduju zbog kraćeg zimskog odmora.

Svi zainteresirani građani mogu ostaviti svoje komentare i prijedloge na nacrt kalendara putem portala e-Savjetovanja do 19. travnja 2025.

