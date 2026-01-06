FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SPOMENUO I MANEKENKU /

Rubenov prijatelj iznenadio objavom: 'Njegov ljubavni život je pomalo nenormalan'

Rubenov prijatelj iznenadio objavom: 'Njegov ljubavni život je pomalo nenormalan'
×
Foto: Belga/ddp Usa/profimedia

Poruka koja je napisana u šaljivom i prijateljskom tonu te sadrži niz komplimenata na račun Rubena Van Guchta i Valentine Besard, uz naglasak na njihovu vidljivost u medijima i opuštenu atmosferu druženja, izazvala je interes pratitelja

6.1.2026.
17:23
Hot.hr
Belga/ddp Usa/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht (37), suprug hrvatske atletičarke Blanke Vlašić (42), na svom je Instagram profilu podijelio fotografiju snimljenu u večernjem izlasku koja je privukla pozornost javnosti.

Na fotografiji Van Gucht pozira u društvu prijatelja, koji je ujedno autor teksta objavljenog uz fotografiju, te belgijske manekenke Valentine Besard, s kojom ga belgijski mediji posljednjih mjeseci povezuju.

Rubenov prijatelj iznenadio objavom: 'Njegov ljubavni život je pomalo nenormalan'
Foto: Instagram Story

Uz fotografiju je objavljen tekst koji u hrvatskom prijevodu glasi: "Ruben je ovaj tjedan sveprisutan u De Dagu (novine). Njegov ljubavni život je onda također pomalo nenormalan ili čak iznadnormalan. Valentine je također posebna. Ona u potpunosti ispunjava P Magazine". 

Samo prijatelji ili?

Poruka koja je napisana u šaljivom i prijateljskom tonu te sadrži niz komplimenata na račun Rubena Van Guchta i Valentine Besard, uz naglasak na njihovu vidljivost u medijima i opuštenu atmosferu druženja, izazvala je interes pratitelja, ali i dodatno potaknula pozornost javnosti s obzirom na ranije medijske napise koji Van Guchta povezuju s manekenkom Besard.

Glavni akteri zasad se nisu javno očitovali o tim navodima, ali činjenica da su oboje spomenutu fotografiju podijelili putem svojih Instagram profila govori dovoljno sama za sebe. 

 

Podsjećamo, Van Gucht je i za Silvestrovo zaintrigirao pratitelje fotografijom na kojoj je pozirao u skupocjenom automobilu, a kao autoricu iste naveo je upravo atraktivnu manekenku s kojom je viđen u javnosti tijekom prošlog mjeseca. 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Na ovaj pidžama party se ne dolazi s kokicama, nego s transparentima: Pogledajte naš hit dana!

Ruben Van GuchtBlanka Vlašić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SPOMENUO I MANEKENKU /
Rubenov prijatelj iznenadio objavom: 'Njegov ljubavni život je pomalo nenormalan'