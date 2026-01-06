Rubenov prijatelj iznenadio objavom: 'Njegov ljubavni život je pomalo nenormalan'

Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht (37), suprug hrvatske atletičarke Blanke Vlašić (42), na svom je Instagram profilu podijelio fotografiju snimljenu u večernjem izlasku koja je privukla pozornost javnosti.

Na fotografiji Van Gucht pozira u društvu prijatelja, koji je ujedno autor teksta objavljenog uz fotografiju, te belgijske manekenke Valentine Besard, s kojom ga belgijski mediji posljednjih mjeseci povezuju.

Uz fotografiju je objavljen tekst koji u hrvatskom prijevodu glasi: "Ruben je ovaj tjedan sveprisutan u De Dagu (novine). Njegov ljubavni život je onda također pomalo nenormalan ili čak iznadnormalan. Valentine je također posebna. Ona u potpunosti ispunjava P Magazine".

Samo prijatelji ili?

Poruka koja je napisana u šaljivom i prijateljskom tonu te sadrži niz komplimenata na račun Rubena Van Guchta i Valentine Besard, uz naglasak na njihovu vidljivost u medijima i opuštenu atmosferu druženja, izazvala je interes pratitelja, ali i dodatno potaknula pozornost javnosti s obzirom na ranije medijske napise koji Van Guchta povezuju s manekenkom Besard.

Glavni akteri zasad se nisu javno očitovali o tim navodima, ali činjenica da su oboje spomenutu fotografiju podijelili putem svojih Instagram profila govori dovoljno sama za sebe.

Podsjećamo, Van Gucht je i za Silvestrovo zaintrigirao pratitelje fotografijom na kojoj je pozirao u skupocjenom automobilu, a kao autoricu iste naveo je upravo atraktivnu manekenku s kojom je viđen u javnosti tijekom prošlog mjeseca.

