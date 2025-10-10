Preminuo snagator i glumac (47) od srčanog udara: 'Bio je predani vegetarijanac'

Bodybuilder Varinder Singh Ghuman umro je od srčanog udara u dobi od samo 47 godina, izjavila je njegova slomljena obitelj. Počasti su se slijevale za voljenog mrgu, koji je predstavljao brend Arnolda Schwarzeneggera.

Indijski snagator navodno je bio prvi vegetarijanski profesionalni bodybuilder na svijetu. U glumačkom svijetu bio je poznat po ulozi kultnih likova u filmovima kao što su Tiger 3, Kabaddi Once Again i Roar: Tigers of the Sundarbans.

Nutricionist Rajat Jain objavio je na X-u: „Danas smo izgubili legendu - Varindera Singha Ghumana, službenog He-Mana Indije. Od našeg prvog susreta do svakog sljedećeg susreta, tvoja toplina i poniznost bile su veće od tvog fizičkog stanja. Otišao si prerano, ali nikada nećeš biti zaboravljen.“

Foto: Narinder Nanu/afp/profimedia

Tko je bio Varinder Singh Ghuman?

Varindera su obožavatelji voljeli zbog njegove herkulovske tjelesne građe, ogromne snage i impresivne karijere. Osvojio je nagradu Mr. India 2009. godine, a na natjecanju Mr. Asia osvojio je 2. mjesto.

Foto: Narinder Nanu/afp/profimedia

Arnold Schwarzenegger ga je 2013. godine izabrao kao ambasadora svog brenda za promociju svojih zdravstvenih proizvoda u Aziji, a bio je i prvi indijski bodybuilder koji je dobio profesionalnu karticu Međunarodne federacije za fitness i bodybuilding (IFBB).

Njegov menadžer Yadvinder Singh rekao je da je Varinder osjećao bolove u ramenu prije nego što je otišao u bolnicu na pregled, izvijestili su lokalni mediji.

Foto: Narinder Nanu/afp/profimedia

Parjat Singh, bivši kapetan indijske hokejaške reprezentacije, rekao je: „Duboko je bolno čuti da je poznati bodybuilder i glumac Varinder Singh Ghuman preminuo od srčanog udara. Bio je predani vegetarijanac, gradio je svoje tijelo disciplinom i gracioznošću. Neka Waheguru podari njegovoj preminuloj duši vječni mir i snagu njegovoj obitelji da podnese ovaj gubitak.“