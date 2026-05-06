Preminuo sin (11) influencerice Bojane Mutić: Prije dvije godine izgubila je i starijeg sina

Poznata regionalna influencerica Bojana Mutić, koja stoji iza popularnog brenda i profila "Moda i tako to", podijelila je sa svojim pratiteljima vijest koja je potresla javnost. U objavi koja slama srce, Bojana je otkrila da je preminuo njezin mlađi sin Maksim, najavljujući pritom svoje povlačenje iz javnog života na neodređeno vrijeme. Njezine riječi, pune tuge, ali i dostojanstva, izazvale su lavinu poruka podrške i sućuti.

'Suočavamo se s nezamislivom tugom'

Uz crno-bijelu fotografiju usnulog dječaka, Bojana je napisala riječi od kojih zastaje dah. "Dragi svi, moj sin Maksim je preminuo. Po drugi put, suočavamo se s nezamislivom tugom", započela je svoju objavu, aludirajući na bolan gubitak koji je njezina obitelj već proživjela. Objasnila je kako je potreba za tišinom i privatnošću bila prioritet, ali je obraćanje javnosti postalo nužno kako bi prekinula nagađanja i obavijestila prijatelje i suradnike o tragediji.

"Želim vas obavijestiti da se u narednom periodu povlačim iz javnog prostora. Sve moje aktivnosti - objave, snimanja, suradnje i dogovoreni projekti, bit će zaustavljeni, odgođeni ili prolongirani do daljnjeg", napisala je, zahvalivši unaprijed svima na razumijevanju.

U nastavku je, s nevjerojatnom snagom, objasnila i kako će njezin modni brend nastaviti funkcionirati. Posao će, bez njezinog javnog prisustva, voditi tim na čelu s administratoricom Jelenom, kako rad ljudi s kojima surađuje ne bi stao. Ova gesta, usred osobne tragedije, pokazuje njezinu golemu odgovornost i obzirnost. Na kraju je zamolila za poštovanje privatnosti i zahvalila svima na porukama ljubavi i podrške.

Borba koju je hrabro dijelila s javnošću

Bojanina objava posebno je odjeknula jer njezini pratitelji znaju da je ovo drugi put da se suočava s gubitkom djeteta. Prije dvije godine preminuo je njezin stariji sin Nikolaj, koji se, kao i Maksim, borio s rijetkom i teškom genetskom bolešću - Pelizaeus-Merzbacherovim sindromom.

Kroz godine, Bojana je povremeno, ali iskreno, govorila o izazovima s kojima se njezina obitelj nosi. Opisivala je život koji je zahtijevao danonoćnu njegu, neprospavane noći i stalnu medicinsku skrb, istovremeno gradeći uspješnu karijeru. Njezina otvorenost o borbi, ali i o ljubavi prema sinovima, pretvorila ju je u očima mnogih u simbol majčinske snage i otpornosti.

Upravo zbog toga, ispod objave su se zaredale tisuće komentara. Riječi poput "Iskreno saučešće", "Neka ga anđeli čuvaju" i "Neka vam Bog da snage" samo su dio izraza dubokog suosjećanja koje su joj uputili pratitelji, prijatelji i kolege.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski stručnjaci analizirali modu na Met Gali: Evo što im je bilo najzanimljivije