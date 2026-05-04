Poznata influencerica organizirala suludo skupu djevojačku zabavu, a zapravo nije ništa platila

Posljednjih godina djevojačke zabave sve se češće pretvaraju u mini putovanja, i to nerijetko na luksuzne morske destinacije, gdje se slavi u velikom stilu. Upravo takav scenarij odabrala je i jedna njujorška influencerica podigavši ljestvicu poprilično visoko.

Brigette Pheloung, poznata pod imenom Acquired Style, našla se u središtu pozornosti nakon što je svoju djevojačku proslavu pretvorila u raskošno putovanje na Karibe, točnije na ekskluzivni otok St. Barts.

Putovanje buduće mladenke i njezinih 16 prijateljcia je trajalo tjedan dana, a uključivalo je sve ono što ide uz luksuz: od privatnog zrakoplova do vile uz more.

Kako otkrivaju strani mediji, samo povratni let odabranim privatnim zrakoplovom procjenjuje na oko 73 tisuće eura, dok se smještaj u luksuznoj vili na St. Bartsu za grupu od oko 17 ljudi obično kreće između 40.000 i 80.000 eura tjedno, ovisno o razini luksuza i terminu. U ekskluzivnijim slučajevima cijena bez problema prelazi i 100.000 eura, osobito u vrhuncu sezone.

Tijekom boravka influencerica je dokumentirala svaki detalj dijeleći sadržaj sa svojih gotovo tri milijuna pratitelja, a ono što je posebno zanimljivo u čitavoj priči je da Pheloung za cijelo iskustvo navodno nije izdvojila ni cent. Navodno je cjelokupni trošak snosio kozmetički startup Swan Beauty.

Premda prije ovog događaja malo tko uopće da je čuo za Swan Beauty, no nakon ove djevojačke zabave se o njima itekako govori.

Brend je lansiran početkom godine, a njihov glavni proizvod je tehnološki napredno ogledalo koje analizira stanje kože pomoću umjetne inteligencije. Uređaj procjenjuje razne parametre poput bora, pigmentacije i oštećenja od sunca, a cijena mu je gotovo 800 dolara, uz dodatnu godišnju pretplatu za aplikaciju.