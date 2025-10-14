Preminuo Pancho, frontmen grupe DNK koju je obilježila tragedija u makedonskom noćnom klubu

Nakon sedam mjeseci borbe za život, preminuo je Vladimir Blažev Pancho, jedan od glavnih vokala makedonske grupe DNK, čiji su članovi stradali u stravičnom požaru u noćnom klubu "Puls" u Kočanima, pišu makedonski mediji. U tragičnom incidentu, koji se dogodio u ožujku ove godine, život je izgubilo 62 ljudi koji su tada bili u klubu, dok je više od 200 osoba ozlijeđeno.

Tko je bio Vladimir Blažev Pancho?

Pancho, koji je rođen i odrastao u Skoplju, bio je prepoznatljivo lice makedonske urbane scene. Njegov talent i karizma učinili su ga istaknutim izvođačem ne samo unutar grupe DNK, nego i kao solo izvođača, DJ-a i producenta. Tijekom svoje karijere surađivao je s brojnim zvijezdama Balkana, a posebno je isticao Sergeja Ćetkovića kao svog velikog prijatelja.

Na društvenim mrežama kolege i prijatelji opraštaju se od njega i tuguju zbog njegove prerane smrti. Pančova energija, karizma i umjetnički doprinos ostat će upamćeni među obožavateljima i kolegama.

Osim Pancha, u požaru su preminuli i drugi članovi benda: klavijaturist Filip Stevanovski, prateći vokal Sara Projkovska, bubnjari Georgi Georgiev i Aleksandar Kolarov, kao i fotograf grupe Aleksandar Efremov.

Od cijelog benda, preživjeli su samo Ana Kostadinovska i gitarist Goran Tonev.

