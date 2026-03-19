Preminuo Mladen Barbarić, legendarni Pegula iz kultne domaće serije

Preminuo je Mladen Barbarić (72), hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac, kojeg je publika najviše zapamtila po ulozi Pegule u kultnoj seriji Velo misto.

Odlazak omiljenog glumca

Vijest o njegovoj smrti rastužila je brojne ljubitelje domaće scene. Barbarić je preminuo u 73. godini, ostavivši iza sebe bogatu karijeru obilježenu brojnim ulogama na televiziji, filmu i u kazalištu.

Rođen 1953. godine u Kičevu u Makedoniji, tijekom života izgradio je zapaženu glumačku karijeru, a posebno se istaknuo na hrvatskoj kulturnoj sceni.

Uloga koja ga je obilježila

Najveću popularnost stekao je početkom 1980-ih zahvaljujući ulozi Pegule u seriji Velo misto, koja je i danas jedna od najomiljenijih domaćih televizijskih produkcija.

Osim toga, pojavljivao se i u drugim projektima poput Boško Buha i Dva drugara, gdje je također ostavio upečatljiv trag.

Bogata karijera na filmu i u kazalištu

Barbarić je ostvario i niz filmskih uloga, a među zapaženijima su Snohvatice, Bila jednom ljubav jedna, Oružje od mora i Dvoboj za južnu prugu. Publika ga je godinama imala priliku gledati i na kazališnim daskama HNK Split, gdje je dao značajan doprinos kazališnoj umjetnosti. Njegov odlazak označio je kraj jedne bogate umjetničke karijere koja je obilježila domaću kulturnu scenu.

