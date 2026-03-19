TUŽNA VIJEST /

Preminuo Mladen Barbarić, legendarni Pegula iz kultne domaće serije

Preminuo Mladen Barbarić, legendarni Pegula iz kultne domaće serije
Foto: Screenshot: YouTube: Aktivista Neumereni

Tijekom karijere ostvario je niz uloga na filmu, televiziji i kazališnim daskama

19.3.2026.
15:26
Hot.hr
Screenshot: YouTube: Aktivista Neumereni
Preminuo je Mladen Barbarić (72), hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac, kojeg je publika najviše zapamtila po ulozi Pegule u kultnoj seriji Velo misto.

Odlazak omiljenog glumca

Vijest o njegovoj smrti rastužila je brojne ljubitelje domaće scene. Barbarić je preminuo u 73. godini, ostavivši iza sebe bogatu karijeru obilježenu brojnim ulogama na televiziji, filmu i u kazalištu.

Rođen 1953. godine u Kičevu u Makedoniji, tijekom života izgradio je zapaženu glumačku karijeru, a posebno se istaknuo na hrvatskoj kulturnoj sceni.

Uloga koja ga je obilježila

Najveću popularnost stekao je početkom 1980-ih zahvaljujući ulozi Pegule u seriji Velo misto, koja je i danas jedna od najomiljenijih domaćih televizijskih produkcija.

Osim toga, pojavljivao se i u drugim projektima poput Boško Buha i Dva drugara, gdje je također ostavio upečatljiv trag.

Bogata karijera na filmu i u kazalištu

Barbarić je ostvario i niz filmskih uloga, a među zapaženijima su Snohvatice, Bila jednom ljubav jedna, Oružje od mora i Dvoboj za južnu prugu. Publika ga je godinama imala priliku gledati i na kazališnim daskama HNK Split, gdje je dao značajan doprinos kazališnoj umjetnosti. Njegov odlazak označio je kraj jedne bogate umjetničke karijere koja je obilježila domaću kulturnu scenu.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
