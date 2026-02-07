Preminuo je Krste Juras: Autor kultne pjesme 'Dalmacija u mom oku' ostat će neprežaljen

Krste Juras, istaknuti hrvatski tekstopisac i autor niza pjesama zabavne glazbe, preminuo je u Zagrebu u 81. godini života.

Tijekom dugogodišnje karijere Juras je ostavio značajan trag u hrvatskoj glazbi, osobito kroz tekstove koji su obilježili prepoznatljiv dalmatinski glazbeni izričaj.

Napisao je hitove koji će se pamtiti

Godine 1974. na Zagrebačkom festivalu započeo je karijeru tekstopisca s pjesmom "Kaži mi", nastalom u suradnji sa skladateljem Zvonkom Špišićem, a u izvedbi Višnje Korbar.

Špišić je među prvima prepoznao Jurasov talent za pisanje stihova namijenjenih popularnoj glazbi te ga uveo u svijet estrade. Paralelno s radom na glazbenim projektima, Juras je objavljivao i zbirke poezije te je uvršten u antologije hrvatskog pjesništva. Kao jednu od najzahtjevnijih, ali i najznačajnijih suradnji isticao je rad sa Zdenkom Runjićem, kojega je smatrao jednim od autorskih uzora, uz Špišića i Arsena Dedića.

Osim književnog i glazbenog rada, Juras je ostvario zapaženu znanstvenu karijeru. Bio je doktor brodogradnje i dugogodišnji direktor Brodarskog instituta, gdje je stekao ugled vrhunskog stručnjaka za projektiranje specijalnih i vojnih plovila. Iako njegovo ime nije uvijek bilo široko prepoznato u javnosti, njegove su pjesme postale trajni dio hrvatske glazbene baštine.

U jednom od svojih posljednjih intervjua za Glazbu.hr. istaknuo je: "Možda ću razočarati poštovatelje mog pjesničkog doprinosa hrvatskoj zabavnoj, glazbi, ali moja brodograđevna profesija (uz moju suprugu Jasminku, s kojom sam 47 godina u braku) bila je ostala najveća ljubav mog života, u kojoj još uvijek, gotovo nakon 50 godina, tražim puteve afirmacije, istražujući nove tehnologije i suvremena saznanja. Na tome putu, poezija, a posebno glazba, bila mi je puno više od odušnog ventila."

