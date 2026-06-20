Preminuo James Burrows, legendarni redatelj 'Prijatelja' i drugih serija

James Burrows, jedan od najutjecajnijih i najuspješnijih televizijskih redatelja svih vremena, preminuo je u petak u 85. godini života. Jedanaesterostruki dobitnik nagrade Emmy i jedan od autora kultne humoristične serije Kafić Uzdravlje (Cheers) ostavio je neizbrisiv trag u povijesti televizije režiravši više od tisuću epizoda i brojne pilot-epizode koje su postale temelji nekih od najuspješnijih sitcoma svih vremena.

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Vijest o njegovoj smrti potvrdila je obitelj.

"Slavimo izvanredan život i trajno nasljeđe Jamesa 'Jimmyja' Burrowsa, koji je mirno preminuo danas okružen svojom voljenom obitelji. Više od pet desetljeća Burrows je bio jedan od najutjecajnijih i najomiljenijih redatelja u povijesti televizije", navodi se u priopćenju koje prenosi Entertainment Weekly.

Karijera koja je obilježila televizijsku komediju

Tijekom više od 50 godina duge karijere Burrows je postao sinonim za uspjeh televizijskih komedija. Režirao je više od 50 pilot-epizoda i preko 1000 epizoda serija, među kojima su Taxi, Kafić Uzdravlje, Prijatelji, Frasier, Will i Grace te Teorija velikog praska.

Njegov talent za prepoznavanje uspješnih projekata bio je toliko cijenjen da su ga televizijske kuće često angažirale kako bi upravo on postavio temelje novih serija. Bivši predsjednik NBC Entertainmenta Warren Littlefield jednom je za NPR izjavio kako "nitko na planetu nije bio toliko uspješan".

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Od kazališta do Hollywooda

Burrows je diplomirao na Oberlin Collegeu i Yale School of Drama, a prve korake u televizijskoj industriji napravio je sredinom 1960-ih kao jezični savjetnik na sitcomu O.K. Crackerby!, koji je napisao njegov otac, poznati scenarist i dramaturg Abe Burrows.

Nakon nekoliko godina rada u kazalištu i na Broadwayu upoznao je Mary Tyler Moore, koja mu je pružila priliku za režiju epizoda serija The Mary Tyler Moore Show i The Bob Newhart Show. Uslijedili su angažmani na popularnim serijama poput Laverne & Shirley, Rhoda i Taxi, gdje je režirao čak 75 epizoda.

Tvorac NBC-jevog zlatnog doba

Početkom 1980-ih zajedno s Glenom i Lesom Charlesom stvorio je Kafić Uzdravlje, jednu od najutjecajnijih humorističnih serija svih vremena. Burrows je režirao čak 237 od ukupno 275 epizoda.

Njegov utjecaj posebno je došao do izražaja tijekom 1990-ih, kada je NBC dominirao američkom televizijom zahvaljujući programskom bloku poznatom kao „Must-See TV“. Burrows je režirao 15 epizoda Prijatelja, 32 epizode Frasiera te sve epizode originalne verzije serije Will i Grace.

Tijekom rada na toj seriji režirao je i prvu scenu poljupca dvojice muškaraca prikazanu u udarnom terminu američke televizije, čime je dodatno pomicao granice tadašnjeg televizijskog sadržaja.

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Ostao vjeran klasičnom sitcomu

Iako se televizijska industrija tijekom 2000-ih sve više okretala serijama snimanima jednom kamerom, Burrows je ostao jedan od najtraženijih redatelja sitcoma snimanih pred publikom i s više kamera.

Radio je na hitovima kao što su Dva i pol muškarca, Teorija velikog praska, Mike i Molly, Cure bez love, The Millers i Čovjek s planom. Kasnije se vratio i seriji Will i Grace, režiravši svih 34 epizoda njezina reboota.

Njegov posljednji redateljski angažman bile su prve dvije epizode nove verzije serije Frasier iz 2023. godine.

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Tajna uspjeha bila je jednostavna

Burrows je često isticao da je najveću profesionalnu lekciju naučio od svog oca, važnost ljubaznosti i poštovanja prema suradnicima.

"Nisam ni tiranin ni diktator. Sjednem s glumcima, razgovaramo o njihovim likovima i pokušavam postići da se svide jedni drugima. Jer ako u tome uspijem, to će se i vidjeti na ekranu", rekao je jednom za The Hollywood Reporter.

Iza njega su ostali supruga Debbie Easton i četvero djece. Njegova obitelj poručila je kako će ga se zauvijek sjećati te da će njegovo nasljeđe nastaviti živjeti kroz generacije gledatelja koje je svojim radom nasmijavao više od pola stoljeća.