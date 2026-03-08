Preminuo Corey Parker, glumac iz serije 'Will & Grace'

Corey Parker, glumac poznat po ulozi u hit seriji Will & Grace i dugogodišnji učitelj glume, preminuo je 5. ožujka u Memphisu, Tennessee, nakon duge borbe s karcinomom. Imao je 60 godina.

Tužnu vijest potvrdila je Emily Parker, glumčeva teta, koja je za TMZ izjavila da je Corey preminuo od raka. Parker je prethodno bio dijagnosticiran karcinomom u četvrtom stadiju, a sredstva za pomoć njegovoj obitelji prikupljana su putem GoFundMe kampanje. Prema informacijama s te stranice, Corey je otkrio bolest nakon što je prošao operaciju zamjene kuka.

Foto: MediaPunch/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Organizatorica Marissa Hoisington otkrila je kako je rak polako napredovao. Iako je njegovo tijelo u početku odgovaralo na liječenje, rak se širio. U studenom 2025. godine, Corey je izvijestio da je 90% njegovih kostiju bilo zahvaćeno adeno-karcinomom, vrstom raka koja zahvaća žlijezde. U siječnju 2026. godine, Corey je istaknuo da je rak ozbiljno oslabio njegovo tijelo, zbog čega nije mogao normalno funkcionirati, a izgubio je sposobnost govora i pisanja.

Corey je rak opisao kao "terminalni" te je otkrio da je prošao radioterapiju koja je trebala ublažiti bolove, ali je na kraju utjecala na njegovu sposobnost govora i orijentacije. "Vaša pomoć je bila od ogromne važnosti i omogućila mi da barem malo lakše odmaram, znajući da su naši temelji osigurani, iako ne mogu zarađivati," napisao je Corey.

