Preminuo Chuck Norris

Popularni glumac Chuck Norris preminuo je ovog četvrtka, prenose strani mediji, a vijest je objavljena i na njegovoj Facebook stranici dirljivim riječima: "Sa teškim srcem naša obitelj dijeli iznenadnu smrt našeg voljenog Chucka Norrisa jučer ujutro. Iako želimo da okolnosti ostanu privatne, znajte da je bio okružen obitelji i u miru", stoji na Facebooku.

Foto: NZ/Christophel Collection/Profimedia

Tek nekoliko dana nakon što je Norris proslavio rođendan objavom na Instagramu na kojoj se 10. ožujka bavi boksom i trenira, TMZ je prenio vijest kako je glumac hospitaliziran na Havajima u četvrtak, 19. ožujka.

Norris je prvi put stekao slavu u karate filmovima iz 1980-ih, uključujući "A Force of One" i "An Eye for an Eye". Bio je etabliran kao jedna od najvećih holivudskih akcijskih zvijezda. Glumio je u TV seriji "Walker, Texas Ranger", koja je premijerno prikazana 1993. godine.

Norris je rođen kao Carlos Ray Norris u Ryanu, u Oklahomi, 1940. godine.

Njegova majka je bila Irkinja, a otac, kako je jednom prilikom rekao, bio je Cherokee. U svojim memoarima iz 1988. godine, "Tajna unutrašnje snage: Moja priča", Norris je otvoreno govorio o očevom alkoholizmu i kako je to uticalo na njegovo djetinjstvo i adolescenciju.

Nakon završetka srednje škole, Norris se pridružio zrakoplovstvu, a dok je bio stacioniran u Koreji naučio je karate pa je jedno vrijeme proveo i kao instruktor karatea u Americi. Međutim, slava je stigla tek nakon što je upoznao Brucea Leeja na jednom od natjecanja. Legendarni majstor borilačkih vještina angažirao je Norrisa u svom filmu "Way of the Dragon" iz 1972. godine.

Film je zaradio procijenjenih 130 miliona dolara širom svijeta i tako proslavio glumca o kojem danas pišemo kao o glumačkoj legendi.

Godine 2005. Norris je stekao nove fanove zahvaljujući internet memeu "Chuck Norris facts", gdje su ljudi širili hiperbolične činjenice o glumcu.

Norris je osnovao United Fighting Arts Federation i Kickstart Kids 1990. godine, nadajući se da će koristiti borilačke vještine kako bi djecu držao podalje od droga. Također je radio u Američkoj upravi za veterane. Kao dugogodišnji republikanac, podržao je Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima 2016. godine.

