Preminuo glumac iz hit serija 90-ih: Fanovi se opraštaju od zvijezde 'Melrose Placea'

Američki glumac Patrick Muldoon, najpoznatiji po ulogama u popularnim serijama iz devedesetih Days of Our Lives i Melrose Place, preminuo je u 58. godini života. Glumac je preminuo u nedjelju, 19. travnja, od posljedica iznenadnog srčanog udara, a vijest je prvi objavio Art Threat.

Muldoon je rođen u kalifornijskom San Pedru, a širu je slavu stekao početkom devedesetih. Proboj na televiziji ostvario je 1992. godine kada je dobio ulogu Austina Reeda u popularnoj sapunici Days of Our Lives. Tu je ulogu tumačio tri godine, a za svoj rad nagrađen je priznanjem Soap Opera Digest za najboljeg novog glumca.

Nakon uspjeha u dnevnoj televiziji, karijeru je nastavio u udarnim terminima. Od 1995. do 1996. godine utjelovio je negativca Richarda Harta u hit seriji Melrose Place. Iako formalno nije bio dio glavne postave, pojavljivao se u gotovo svakoj epizodi tijekom svog angažmana i ostavio snažan dojam na publiku.

Osim televizije, Muldoon je ostvario zapažene uloge i na filmskom platnu. Najpoznatiji je po ulozi Zandera Barcalowa u znanstvenofantastičnom filmu Starship Troopers iz 1997. godine. U kasnijim godinama sve se više posvećivao radu iza kamere te je kao izvršni producent sudjelovao na projektima poput Marlowe i The Card Counter. Nedavno je završio snimanje krimi-trilera “Dirty Hands”, čije se prikazivanje tek očekuje.

Osim glume, bio je poznat i po svojoj umjetničkoj svestranosti. Bavio se glazbom i pisanjem, a bio je i pjevač rock sastava The Sleeping Masses. Kolege i prijatelji opisivali su ga kao osobu topla srca, zarazne energije i snažne karizme.

“Bio je neizmjerno velikodušan, pun humora i jedinstvene energije. Ljudi su se uz njega osjećali sigurno i prihvaćeno. Imao je poseban, gotovo zarazan životni duh”, navode izvori bliski glumcu za Art Threat.

Iza njega su ostali partnerica Miriam Rothbart, roditelji Deanna i Patrick Muldoon stariji, sestra Shana Zappa sa suprugom Ahmetom Zappom te njihovo dvoje djece, Halo i Arrow. Odlaskom Patricka Muldoona svijet zabave izgubio je još jedno prepoznatljivo lice koje je obilježilo televiziju devedesetih godina.

