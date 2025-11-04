Preminula poznata pjevačica legendarnog benda: Poznat uzrok smrti

Nekadašnja pjevačica poznatog američkog benda "Gratelful Dead", Godchaux-MacKay preminula je u nedjelju u ustanovi Alive Hospice u Nashvilleu nakon duge borbe s rakom, prenosi DailyMail.

Donna se rodila 22. kolovoza 1947. godine u Florenceu, u Alabami. Prije nego što je postala poznata kao članica "Grateful Dead", radila je kao snimateljska pjevačica u poznatom Muscle Shoals studiju, gdje je sudjelovala na brojnim snimkama soul i rhythm & blues glazbe tijekom 1960-ih. Njezin glas može se čuti na pjesmama legendi poput Elvisa Presleyja i Percyja Sledgea. Suradivala je i s drugim poznatim izvođačima, uključujući Neila Diamonda, Boza Scaggsa i Cher.

Foto: Goffphotos.com/goff Photos/profimedia

U ranim 1970-ima, zajedno sa svojim tadašnjim suprugom Keithom Godchauxom, pijanistom, pridružila se grupi "Grateful Dead". Tijekom svog vremena u bendu sudjelovala je na sedam albuma, počevši od trostrukog live albuma „Europe ’72“ pa do disco-inspiriranog „Shakedown Street“ iz 1978. godine. Njeni doprinosi uključivali su gospelom inspirirane harmonije i povremene vodljive vokale na pjesmama poput „Sunrise“ s albuma „Terrapin Station“ iz 1977., kao i live izvedbe pjesama poput „You Ain’t Woman Enough“ i „Tomorrow is Forever“ od Dolly Parton.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nakon izlaska iz benda nastavila svoje djelovanje na glazbenoj sceni

Godchauxovi su napustili Grateful Dead 1979. godine kako bi osnovali vlastiti bend, no Keith je tragično preminuo sljedeće godine u prometnoj nesreći. Donna se 1981. godine udala za basista Davida MacKaya i nastavila aktivno djelovanje u glazbi. Objavila je albume poput „Back Around“ i „Donna Jean and the Tricksters“, a u 1970-ima je zajedno s Keithom izdala album „Keith & Donna“.

Osim supruga Davida MacKaya, za njom ostaju sinovi Kinsman MacKay i Zion Godchaux, te braća i sestre Gogi Clark i Ivan Thatcher.

POGLEDAJTE VIDEO: Sinead O'Connor nije bila samo popularna pjevačica, nego značajna pojava u suvremenom svijetu