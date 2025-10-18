Filmski svijet u suzama: Preminula legendarna glumica, pamtimo je po poznatoj ulozi

Britanska glumica Samantha Eggar, poznata po filmovima The Collector, Doctor Dolittle i The Brood, preminula je u 86. godini, prenosi DailyMail.

Tužnu vijest potvrdila je njezina kći Jenna Stern, koja je otkrila da je slavna glumica „otišla mirno i tiho, okružena obitelji“, dok joj je šaptala koliko je voljena.

Samantha Eggar bila je jedno od najistaknutijih imena britanske kinematografije druge polovice 20. stoljeća. Proslavila se ulogom mlade umjetnice koju otima usamljeni kolekcionar u filmu The Collector iz 1965. godine. Za tu ulogu osvojila je nagradu za najbolju glumicu na filmskom festivalu u Cannesu, nagradu Golden Globe te nominaciju za Oscar.

Nakon tog velikog uspjeha, nizala je zapažene uloge u klasičnim ostvarenjima poput Doctor Dolittle s Rexom Harrisonom, Walk, Don't Run s Caryjem Grantom, The Molly Maguires te The Walking Stick.

Publika je pamti i po izuzetno potresnoj ulozi u hororu Davida Cronenberga, The Brood iz 1979. godine u kojem je tumačila pacijenticu na psihoterapiji povezanu s nizom jezivih ubojstava.

