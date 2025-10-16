Otkriven uzrok smrti Diane Keaton: Stanje joj se neočekivano naglo pogoršalo

Holivudska glumica i dobitnica Oscara Diane Keaton preminula je u 80. godini života od posljedica upale pluća, potvrdila je njezina obitelj u priopćenju za magazin People.

"Obitelj Keaton iznimno je zahvalna na izvanrednim porukama ljubavi i podrške koje su primili posljednjih dana u ime svoje voljene Diane, koja je preminula od upale pluća 11. listopada", navodi se u izjavi.

Glumičina obitelj ranije je potvrdila da je Keaton preminula u Kaliforniji. Prijatelji su za People otkrili da joj se zdravstveno stanje "vrlo naglo i neočekivano pogoršalo" u mjesecima prije smrti, što je bilo "užasno za sve koji su je voljeli".

Keaton je svoju borbu s bolešću držala privatnom, a posljednjih se mjeseci potpuno povukla iz javnosti. U ožujku je iznenadila mnoge kada je odlučila prodati svoju "kuću iz snova" u Los Angelesu za 29 milijuna dolara, iako je ranije govorila da planira u njoj ostati do kraja života.

Foto: Profimedia

Susjedi su za američke medije ispričali da je glumica svakodnevno šetala svog psa u brentwoodskom kvartu, no nisu je vidjeli posljednjih nekoliko mjeseci. Njezin posljednji objavljeni sadržaj na Instagramu datira iz travnja, kada je dijelila vedre fotografije s ljubimcem Reggiejem.

Glumica je posvojila dvoje djece

Diane Keaton nikada se nije udala, ali je gotovo dva desetljeća bila u vezi s kolegom Alom Pacinom, s kojim je glumila u kultnom filmu "Kum". U prošlosti je bila u ljubavnoj vezi i s redateljem Woodyjem Allenom, kao i s glumcem Warrenom Beattyjem.

Foto: Profimedia

U pedesetima je posvojila dvoje djece, kćer Dexter i sina Dukea, koji su bili središte njezina života. U intervjuu za AARP 2012. godine iskreno je govorila o svojim strahovima vezanima uz starenje i roditeljstvo.

"Svjesna sam da je moj otac umro sa 68, a majka je bila u ranim sedamdesetima kada joj je mozak počeo slabiti. Kad pomislim na svoju djecu u njihovim dvadesetima i tridesetima, a sebe u sedamdesetima i osamdesetima, to me brine. Želim biti tu za njih, želim da moje tijelo i um ostanu jaki kako bih im mogla prenijeti životne lekcije — ali znam i da trebaju imati slobodu i neovisnost da sami uče", izjavila je tada.

