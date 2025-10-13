Izvor blizak Alu Pacinu otkrio: 'Diane Keaton bila je ljubav njegovog života'

Svijet filma potresla je vijest o smrti legendarne američke glumice Diane Keaton, koja je preminula u 80. godini života. Ikona filmske industrije, poznata po svom osebujnom stilu, šeširima širokog oboda i britkom humoru, ostavila je iza sebe neizbrisiv trag – kako u Hollywoodu, tako i u srcima svojih kolega i obožavatelja diljem svijeta.

Keaton, koja je preminula 11. listopada, bila je poznata po svojoj odluci da se nikada neće udati. O toj je temi često govorila s dozom ironije pa je tako u intervjuu za magazin People 2019. godine izjavila da joj je drago što je ostala neudana.

"Mislim da mi brak jednostavno nije bio suđen," rekla je tada, nasmijana kao i uvijek.

No, unatoč tome što je život provela bez supruga, ljubavi joj nije nedostajalo. Nakon veze s Woodyjem Allenom, Diane je 1971. upoznala Ala Pacina na snimanju kultnog filma "Kum", gdje je tumačila lik njegove supruge Kay. Ubrzo se među njima rodila prava strast, a Keaton je kasnije priznala da se tijekom snimanja potpuno zaljubila u njega.

"Bio je šarmantan, duhovit i nepredvidiv. Postojao je aspekt njega koji je bio poput izgubljenog siročeta, poput nekog ludog genijalca", objasnila je svojedobno.

Zašto su Diane i Al prekinuli?

Njihova je veza trajala godinama, no završila je kad mu je postavila ultimatum – brak ili prekid. Pacino, poznat po svojoj nesklonosti vezivanju, odlučio je otići. Diane je kasnije govorila da je sretna što se nije udala, ali čini se da Al nikada nije u potpunosti prebolio njihovu ljubav.

Nakon njezine smrti, izvori bliski 85-godišnjem glumcu otkrili su za Daily Mail da Pacino duboko žali što je nije oženio.

"Gledajući unatrag, Al priznaje da je ljubav njegovog života bila Diane, koju je uvijek nazivao nevjerojatnom ženom. Znam da će zauvijek žaliti što nije povukao potez kad je imao priliku", rekao je njegov bliski prijatelj.

