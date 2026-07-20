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TUŽNA VIJEST /

Poginula kći (23) poznate srpske reality zvijezde

Poginula kći (23) poznate srpske reality zvijezde
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Foto: Facebook/screenshot

Nevena Hot proslavila se sudjelujući u kontroverznom reality showu 'Parovi'

20.7.2026.
9:13
Hot.hr
Facebook/screenshot
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Bivša sudionica reality showa ''Parovi'', Nevena Hot, proživljava najveću životnu tragediju. Njezina kći Anastasija izgubila je život u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u noći s petka na subotu u Borči, ostavivši obitelj i prijatelje u dubokoj boli.

Prema dostupnim informacijama, prometna nesreća dogodila se oko 1:30 sati iza ponoći, a mlada Anastasija preminula je od zadobivenih ozljeda. Nevena se svojim pratiteljima nedugo nakon tragedije obratila na društvenim mrežama. Djevojka je imala samo 23 godine. 

''Bila si moje srce, moja najveća sreća i smisao moga života. Od trenutka kada si došla na svijet, učinila si me najsretnijom osobom i pokazala mi što znači bezuvjetna ljubav. Nijedna riječ ne može opisati koliko si mi značila. Bila si moj ponos, moja snaga, moj osmijeh i ono najvrjednije što sam ikada imala. Zauvijek ćeš ostati najvažniji dio moga života'', započela je bivša reality zvijezda emotivnu objavu. 

''Odlazak može razdvojiti tijela, ali nikada ljubav. Nosit ću te u svom srcu dok god dišem. Svaki moj dan bit će ispunjen uspomenama na tvoj osmijeh, tvoju dobrotu i svu sreću koju si mi donijela. Nikada te neću zaboraviti. Voljet ću te beskrajno, do posljednjeg daha. Hvala ti što si bila moja kći i što si mi podarila najljepšu ljubav koju jedna majka može osjetiti. Obećavam da ću za tebe ostvariti sve želje koje si imala i ispuniti sve tvoje snove. Počivaj u miru, anđele moj. Jednoga dana ponovno ćemo se sresti'', stoji u objavi. 

TragedijaKćiReality
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