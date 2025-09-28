Preminula partnerica poznatog sportaša u 28. godini: 'Teško mi je prihvatiti...'

Makena White, partnerica američkog profesionalnog golfera Jakea Knappa (31), iznenada je preminula u 28. godini života, ostavivši za sobom neutješnog sportaša i mnoge koji su je poznavali. Detalji o uzroku smrti zasad nisu poznati.

Vijest o njezinoj smrti prvo je podijeljena na društvenim mrežama, gdje su se ubrzo počele nizati poruke sućuti i oproštaja. Knapp se javnosti obratio kratkom, ali emotivnom porukom u kojoj je govorio o Makeninoj dobroti, nesebičnosti i vedrini koju je unosila u živote ljudi oko sebe.

„Makena je bila pažljiva, nesebična i puna topline. Dijelili smo mnogo dragocjenih trenutaka, a sada kad je više nema, teško mi je prihvatiti tu stvarnost. Bila je okružena ljubavlju obitelji i prijatelja, a njezina energija svima će strašno nedostajati. Molim za privatnost u ovim iznimno teškim trenucima“, izjavio je Knapp za Daily Mail.

Makena i Jake bili su zajedno približno dvije godine, a njihova veza postala je poznata široj javnosti nakon što je Knapp 2024. godine pobijedio na Mexico Openu.

Makena je bila vrlo aktivna na društvenim mrežama, gdje je rado dijelila trenutke iz svog života. U svojoj posljednjoj objavi, 11. kolovoza, posvetila je riječi upravo Jakeu.

„Druga godina prvih zagrljaja i gledanja kako ostvaruješ svoje snove… Zauvijek zahvalna što sam na ovom putu s tobom… Toliko te volim, slatki dječaku, činiš da je toliko lako biti ponosna“, napisala je.

