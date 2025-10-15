Preminula ikona Harryja Pottera i Star Warsa: Njegovi posteri obilježili su generacije

Legendarni umjetnik koji stoji iza nekih od najpoznatijih filmskih plakata u Hollywoodu, Drew Struzan, preminuo je u 78. godini života. Njegova obitelj objavila je tu tužnu vijest putem njegovog službenog Instagram profila u ponedjeljak.

Struzanova karijera trajala je desetljećima i ostavila je neizbrisiv trag u svijetu filma. Dizajnirao je plakate za velike filmske franšize i omiljene naslove poput Ratova zvijezda, Povratka u budućnost, Harryja Pottera, Carstva uzvraća udarac, The Gooniesa, Iskupljenja u Shawshanku i The Thinga.

Foto: Universal Pictures - Amblin Ente/afp/profimedia

Holivudski redatelj Steven Spielberg (78) jednom ga je nazvao svojim „najdražim filmskim umjetnikom“ te priznao da osjeća pritisak da „ispuni očekivanja umjetnosti koju je Drew stvorio“, prenosi Mirror.

Imao posebnu tehniku crtanja

Struzanova tehnika bila je vrlo pažljiva i detaljna – svaki je plakat započinjao skicom olovkom, a zatim je nizom slojeva akrilnih boja i obojenih olovaka stvarao žive, ručno rađene umjetničke radove. Njegov prepoznatljiv stil prenosio je atmosferu i osjećaj, a ne samo sažetak radnje filma. „Nisam želio pričati priču. Htio sam ljudima pružiti osjećaj, nešto u što mogu vjerovati i na što mogu računati. Morao sam napraviti nešto drugačije jer mi se čini da su mnogi stari filmski plakati izgledali kao klasične ilustracije koje zapravo pričaju cijelu priču. To nisam htio. Smatrao sam da umjetnost treba biti više od same priče. Zapravo, pričati priču kroz plakat za film je, po meni, pogrešno“, rekao je Struzan u intervjuu za Slash Film 2021. godine.

Prije nego što je postao poznat u Hollywoodu, radio je i na omotima albuma za velike glazbene zvijezde kao što su The Beach Boys, Bee Gees, Earth, Wind and Fire, Liberace i Black Sabbath.

