Prekinuli Gerard Pique i Clara Chia? Shakira nije dugo čekala da se naslađuje

Gerard Piqué (38), bivši stoper Barcelone i donedavno u fokusu medija zbog privatnog života jednako kao i zbog sportske karijere, ponovno je tema broj jedan u španjolskim tabloidima. Ovoga puta razlog nije vezan uz nogomet ili njegovu bivšu suprugu Shakiru, već uz kraj njegove veze s 12 godina mlađom partnericom Clarom Chíom Martí.

Vijest o prekidu potvrdila je španjolska novinarka Adriana Dorronsoro u emisiji Vamos a ver, istaknuvši kako joj je potvrđeno da su Piqué i Clara stavili točku na svoju vezu.

"Trenutačno istražujem razloge, jer mi dolaze informacije o mogućem uplitanju trećih osoba, iako još ništa nije jasno", rekla je Dorronsoro, čime je potpirila šuškanja koja već danima kruže društvenim mrežama i španjolskim medijima.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Spekulacije su dodatno rasplamsale nedavne fotografije iz Miamija, na kojima je navodno snimljen Piqué u društvu nepoznate crvenokose žene u slastičarnici. Iako identitet žene nije potvrđen, upravo je taj trenutak bio okidač za glasine o problemima u vezi koja je od samog početka bila pod povećalom javnosti.

Par je posljednjih mjeseci živio između Barcelone i Miamija, a čini se da su upravo ta stalna putovanja i razdvojenost dodatno utjecali na odnos koji je započeo nedugo nakon Piquéova prekida sa slavnom kolumbijskom pjevačicom.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Gerard i Shakira upoznali su se 2010. na snimanju njezine pjesme Waka Waka (This Time for Africa), službene himne Svjetskog prvenstva u nogometu. Zajedno su bili više od deset godina, tijekom kojih su dobili dva sina. No, 2022. iznenadili su javnost objavom prekida, uz glasine o Piquéovoj nevjeri koje nikada nisu službeno potvrđene, ali su ubrzo nakon toga uslijedile prve fotografije njega i Clare.

I dok se Piqué sada suočava s još jednim prekidom, Shakira je navodno pronašla novu sreću – i to u društvu britanskog glumca Luciena Laviscounta, poznatog po ulozi u seriji Emily u Parizu.

