Predivna Laura umotana samo u ručnik pokazala zašto je Hrvati obožavaju
Miss Universe Hrvatske očarala je ljude diljem svijeta, a dok se priprema za najvažniji dan, fanove zabavlja na svojim društvenim mrežama
Laura Gnjatović (23), hrvatska kandidatkinja za Miss Universe, posljednjih tjedana plijeni pažnju javnosti ne samo na izboru, već i na društvenim mrežama.
Predstavnica Hrvatske na izboru za Miss Universe na Tajlandu, gdje se trenutno natječe za prestižnu titulu, na Instagramu i TikToku redovito dijeli trenutke iz svakodnevnog života. Mladu Zadranku na Instagramu prati oko 36 tisuća pratitelja.
Za fanove je već pobijedila
U posljednjih nekoliko objava na TikToku Laura pleše u kupaonici i pozira u hotelskoj sobi, pritom ne skrivajući ponos što predstavlja svoju zemlju. "Najlipša naša Laura, samo dalje! Već si prva za nas!", napisala je jedna obožavateljica.
Posebnu pažnju pratitelja privukao je video u kojem Laura izlazi iz luksuznog automobila u elegantnoj crvenoj haljini i šeće mostom. "Pozdrav od šašavice koja je nekad snimala šašava videa i na račun čije šašave osobnosti dobila šašavu ekipu od 30 tisuća ljudi na ovoj platformi. Volim vas sve i želim da znate da iako ste zaboravili na mene, nisam ja na vas. Vraćam se u program čim donesem krunu u našu državu."
U objavi je također uputila motivirajuće riječi svojim pratiteljima: "Do tada imam jednu molbu, vjerujte u sebe i svoju sposobnost da pomičete granice. Niti sam najljepša, niti najpametnija niti najzgodnija, ali sam zato najviša, a vi ste više nego dovoljni. Vaša Miss Universe Croatia 2025."
Laura, koja studira i radi u Dubrovniku, ističe se ne samo svojom ljepotom, već i visinom od 191 cm. Osim toga, zna tri strana jezika i redovito trenira odbojku, što dodatno potvrđuje njezinu disciplinu i svestranost. Zbog svojih sposobnosti i šarma, mnogi joj predviđaju veliki uspjeh na Miss Universe.
Kandidatkinja za Miss Universe nedavno se oglasila na Instagramu, gdje je pratitelje pozvala da joj pomognu: "Hrvatska, trebam vašu pomoć da uđem u Top 30." Napisala je fanovima da preuzmu aplikaciju Miss Universe i glasaju za nju u svim kategorijama.
