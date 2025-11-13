FREEMAIL
freemail
ŠARMANTNA /

Laura Gnjatović progovorila španjolski: 'Bježala sam iz škole samo da gledam Doñu Bárbaru'

Laura Gnjatović progovorila španjolski: 'Bježala sam iz škole samo da gledam Doñu Bárbaru'
Foto: Instagram

Hrvatska predstavnica još jednom je oduševila svijet

13.11.2025.
10:42
Hot.hr
Instagram
Laura Gnjatović (23), aktualna Miss Universe Hrvatske i studentica sestrinstva iz Dubrovnika, svakim danom sve više oduševljava javnost na izboru za Miss Universe 2025. na Tajlandu. Nakon što su strani mediji i obožavatelji već nahvalili njezin izgled, držanje i šarm, sada su red došle i njezine jezične vještine – točnije, španjolski jezik.

Iznenadila obožavatelje iz Latinske Amerike

Laura je u razgovoru s novinarima iz Venezuele progovorila španjolski, iako je skromno tvrdila da “nije baš najbolja” i da joj “ponekad ponestane riječi”. No snimka njezinog simpatičnog intervjua ubrzo je postala viralna, a komentari ispod videa preplavili su društvene mreže. “Govori tako jasno!”, “Preslatka je!”, “Ima više emocije od mnogih izvornih govornika!” – pisali su oduševljeni obožavatelji.

Naučila španjolski gledajući telenovele

U razgovoru je otkrila kako je zaljubljena u latinsku kulturu još od djetinjstva. “Bježala sam iz škole oko dva popodne samo da gledam ‘Doñu Bárbaru'”, priznala je nasmijana Laura, miješajući engleski i španjolski. 

Foto: Instagram
Foto: Instagram

Jedna od favoritkinja za krunu

Prema analizi poznatog portala Missology, Laura se nalazi na trećem mjestu među favoritkinjama za ovogodišnju titulu Miss Universe. Ispred nje su predstavnice Filipina, Ahtisa Manalo (28), i Kolumbije, Vanessa Pulgarin (27).

Foto: Instagram
Foto: Instagram

Strani mediji Lauru već opisuju kao “najšarmantniju natjecateljicu godine”, a gledatelji iz Latinske Amerike ističu njezinu pozitivnu energiju i trud.

Ljepotica s brojnim talentima

Podsjećamo, Laura Gnjatović rođena je u Zadru, a osim što studira sestrinstvo, govori engleski, talijanski i španjolski jezik. U slobodno vrijeme svira gitaru, slika i uživa u prirodi. U svibnju ove godine zaručila se za dugogodišnjeg dečka, košarkaša Filipa Vujičića (24), s kojim dijeli život u Dubrovniku.

POGLEDAJTE VIDEO:Gripa uranila, zaraženih deset puta više nego lani

Miss UniverseLaura Gnjatović
