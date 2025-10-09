Pravi jesenski ugođaj: Danijela Dvornik otvorila je vrata svoje kuće na otoku Braču

Influencerica Danijela Dvornik (58) ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu podijelivši djelić svoje mirne otočke svakodnevice. U najnovijoj objavi na društvenim mrežama pokazala je kako izgleda njezin dom, a pravi jesenski ugođaj oduševio je brojne pratitelje.

U nizu fotografija, Danijela je pokazala pečene kestene i ugodnu atmosferu svog doma, a u opisu je otkrila kako je dan provela na biciklu, obilazeći maslinike i posjećujući susjede koji su već započeli s berbom maslina. "Jesen na otoku… Zapravo jesen u mojoj kući. Danas sam dan provela na bicikli, malo po mistu pa malo po okolnim maslinicima u posjeti onima koji su već započeli berbu'', napisala je Danijela.

Inače, Danijela je svoju simpatičnu kućicu u mjestu Sutivan na otoku Braču nekoliko godina pažljivo i s ljubavlju uređivala, a fotografijama nakon uređenja se povremeno znala pohvaliti na društvenim mrežama. U rujnu 2021. Danijela se pohvalila da je adaptaciju kuće konačno privela kraju i pokazala je neke fotografije prije i nakon adaptacije.

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak