Poznato gdje će se Melina Džinović vjenčati s 15 godina starijim biznismenom

Modna dizajnerica Melina Džinović (44) zaručila se u subotu za uspješnog biznismena (69), a prema pisanju srpskog portala Mondo, njih dvoje uskoro planiraju veliko vjenčanje koje će se održati – na jahti u Monaku.

Kako prenose izvori bliski paru, bogati poduzetnik već je započeo pripreme za glamurozno slavlje koje će se održati na njegovoj novoj jahti. Vjenčanje će, prema navodima, bit u potpunosti organizirano na luksuznoj jahti koja će tijekom ceremonije ploviti Sredozemnim morem.

Foto: Matija Habljak/pixsell

"On već posjeduje brod dug 48 metara, koji je kupio još 2013. godine. Cijelo ljeto su proveli na njemu, ali sada ga planira prodati i kupiti još veći brod upravo kako bi na njemu priredio svadbu u Monaku. Bit će to prava gala proslava o kojoj će se dugo pričati", otkrio je izvor za srpske medije.

Ako sve bude teklo prema planu, uzvanici uživati u luksuzu, šampanjcu i pogledu na Mediteran.

Gdje je Melina nakon razvoda?

Melina već neko vrijeme živi u Monaku sa svojim zaručnikom. Par dijeli luksuznu nekretninu s pogledom na more, a kako pišu mediji, njihova svakodnevica ispunjena je putovanjima i boravkom na jahti. Tijekom ljeta često su viđani na krstarenjima, što je dodatno potaknulo nagađanja da će njihovo vjenčanje biti upravo – na vodi.

Foto: Grgo Jelavic/pixsell

Nakon razvoda od pjevača Harisa Džinovića, s kojim ima dvoje djece - Kana i Đinu, Melina se posvetila svom modnom brendu Hamel, koji je stekao međunarodni uspjeh. U posljednje vrijeme živi između Beograda i Monaka, a prema svemu sudeći, upravo će Monako biti poprište njezina novog životnog početka i vjenčanja koje bi, sudeći prema dostupnim informacijama, moglo biti jedno od najraskošnijih u regiji.

