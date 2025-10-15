Poznato gdje će se Melina Džinović vjenčati s 15 godina starijim biznismenom
'Bit će to gala proslava o kojoj će se dugo pričati'
Modna dizajnerica Melina Džinović (44) zaručila se u subotu za uspješnog biznismena (69), a prema pisanju srpskog portala Mondo, njih dvoje uskoro planiraju veliko vjenčanje koje će se održati – na jahti u Monaku.
Kako prenose izvori bliski paru, bogati poduzetnik već je započeo pripreme za glamurozno slavlje koje će se održati na njegovoj novoj jahti. Vjenčanje će, prema navodima, bit u potpunosti organizirano na luksuznoj jahti koja će tijekom ceremonije ploviti Sredozemnim morem.
"On već posjeduje brod dug 48 metara, koji je kupio još 2013. godine. Cijelo ljeto su proveli na njemu, ali sada ga planira prodati i kupiti još veći brod upravo kako bi na njemu priredio svadbu u Monaku. Bit će to prava gala proslava o kojoj će se dugo pričati", otkrio je izvor za srpske medije.
Ako sve bude teklo prema planu, uzvanici uživati u luksuzu, šampanjcu i pogledu na Mediteran.
Gdje je Melina nakon razvoda?
Melina već neko vrijeme živi u Monaku sa svojim zaručnikom. Par dijeli luksuznu nekretninu s pogledom na more, a kako pišu mediji, njihova svakodnevica ispunjena je putovanjima i boravkom na jahti. Tijekom ljeta često su viđani na krstarenjima, što je dodatno potaknulo nagađanja da će njihovo vjenčanje biti upravo – na vodi.
Nakon razvoda od pjevača Harisa Džinovića, s kojim ima dvoje djece - Kana i Đinu, Melina se posvetila svom modnom brendu Hamel, koji je stekao međunarodni uspjeh. U posljednje vrijeme živi između Beograda i Monaka, a prema svemu sudeći, upravo će Monako biti poprište njezina novog životnog početka i vjenčanja koje bi, sudeći prema dostupnim informacijama, moglo biti jedno od najraskošnijih u regiji.
