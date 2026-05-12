Poznati YouTuber pronađen mrtav u Hrvatskoj: Nestao je prije mjesec dana, smrt je pod istragom

Mladi 23-godišnji Nikodem Czyżewski, poljski YouTuber poznati pod pseudonimom Lil Narcyz, pronađen je mrtav u Hrvatskoj. Kreator sadržaja posljednji je put kontaktirao obitelj 8. travnja kada je zbog posla stigao u Hrvatsku nakon čega mu se gubi svaki trag, prenosi People.

Policija iz poljskog grada Gliwice završila je potragu za Czyżewskim kada su zaprimili informaciju da su pronašli njegovo tijelo.

“Potraga za mladim stanovnikom naše regije trajala je od trenutka prijave nestanka krajem travnja. U akciju su bili uključeni policijski službenici Policijske uprave Gliwice, a uz podršku nadređenih jedinica provjerena je svaka dojava i svaka informacija koja je mogla pomoći u utvrđivanju gdje se 23-godišnjak nalazi", navela su u priopćenju.

Uzrok smrti još nije službeno potvrđen, a istraga je i dalje u tijeku. Fanovi se na društvenim mrežama opraštaju od mlade internet zvijezde, dok službeni nalazi tek trebaju rasvijetliti okolnosti tragedije.

Imao je 450.000 pretplatnika

Vijest o smrti 23-godišnjeg YouTubera potvrdila je policija iz poljskog grada Gliwica nakon službene identifikacije tijela.

Nikodem je na YouTubeu bio poznat kao Lil Narcis, s više od 450.000 pretplatnika i milijunskim pregledima provokativnih i humorističnih videa. U jednom trenutku povukao se s interneta, a posljednji video objavio je 2021. godine.

