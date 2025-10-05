Poznati s crne liste: Ove zvijezde su izbačene iz aviona zbog alkohola i nasilja

Putovanja zrakoplovom, bez obzira na status, ponekad znaju završiti neočekivano – osobito kad su u pitanju slavne osobe. Iako se često voze prvom klasom ili privatnim letovima, ni poznati nisu imuni na pravila ponašanja u zraku.

Neki od njih našli su se u središtu pažnje ne zbog crvenog tepiha, već zbog incidenata u avionima ili zračnim lukama.

Foto: Profimedia

Poznate osobe koje su izbačene s leta

Jedan od najpoznatijih takvih slučajeva dogodio se 2008. godine, kada je supermodel Naomi Campbell (55), na otvorenju novog Terminala 5 londonskog Heathrowa, obaviještena da jedan od njezinih komada prtljage nije ukrcan na let za Los Angeles. Manekenka je odbila napustiti zrakoplov, verbalno napala kabinsko osoblje i pružala otpor policiji, zbog čega je privedena. Sud ju je kasnije kaznio uvjetnom kaznom i novčanom globom, a Campbell je priznala da je pretjerala s reakcijom.

Sličnu situaciju je doživjela i njezina kolegica iz modne industrije, supermodel Kate Moss (51), koja je 2015. godine izazvala incident na letu EasyJeta iz Bodruma prema Londonu. Zbog nepristojnog ponašanja i navodnog utjecaja alkohola, osoblje je pozvalo policiju, koja ju je po slijetanju ispratila s leta. Iako nije uhićena, putnici su svjedočili da je Moss u ručnoj prtljazi imala bocu votke te je burno reagirala nakon što joj je odbijeno posluživanje pića.

Foto: Profimedia

Glumac Alec Baldwin (67) također je osjetio kako slava ne pomaže kad prekršite sigurnosna pravila. U studenom 2011. izbačen je s leta American Airlinesa jer je odbio prekinuti igranje igre "Words With Friends" dok je zrakoplov još bio na pisti. Incident je komentirao i na tadašnjem Twitteru (X), kritizirajući osoblje, a kasnije je priznao da mu je cijelo iskustvo bilo ponižavajuće.

U listopadu 2018., glumica Tara Reid (49) morala je napustiti avion koji je letio iz Los Angelesa prema New Yorku, nakon što je izrazila nezadovoljstvo sjedalom i uvjetima na letu. Pilot je odlučio vratiti zrakoplov do gatea, a Reid i njezin pas su zamoljeni da napuste avion. Glumica je kasnije tvrdila da je sama odlučila izaći, demantirajući tvrdnje da je bila silom izbačena.

Pjevačica Fergie (Stacy Ferguson) (50), bivša članica grupe Black Eyed Peas, 2007. nije ni stigla do svog sjedala na letu Virgin Atlantica. Svjedoci tvrde da je bila u vidno alkoholiziranom stanju, teturala se i verbalno napadala osoblje. Let je naposljetku nastavljen bez nje, a njezina prtljaga je uklonjena iz zrakoplova.

Foto: Profimedia

Glumica Selma Blair (53) u lipnju 2016. doživjela je ozbiljan incident tijekom povratnog leta iz Cancúna za Los Angeles. Putnici su svjedočili da je u prvom razredu pila vino, miješala ga s lijekovima, nakon čega je doživjela gubitak svijesti i počela vikati i izgovarati zabrinjavajuće izjave o zlostavljanju. Nakon slijetanja, zdravstvenici djelatnici su je iznijeli iz zrakoplova na nosilima i prevezena je u bolnicu. Blair se kasnije javno ispričala, priznala da je pogriješila miješajući alkohol s lijekovima te je izrazila žaljenje zbog svega što se dogodilo putnicima i posadi.

Ni legendarni glumac David Hasselhoff (73) nije ostao pošteđen zrakoplovnih neugodnosti. U ranim jutarnjim satima 2006. godine, nije mu bilo dopušteno ukrcati se na let iz londonskog Heathrowa, navodno zbog vidnog alkoholiziranog stanja, uslijed emocionalno teškog razdoblja. Iako je njegov PR tim kasnije tvrdio da je slabost bila posljedica lijekova zbog ozljede ruke, svjedoci su opisali glumčevo ponašanje kao dezorijentirano i nestabilno, piše Stars Insider.

