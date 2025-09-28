Glamurozno holivudsko vjenčanje u Trogiru: Američki glumac oženio influencericu

Trogir je posljednjih dana bio kulisa glamuroznog holivudskog vjenčanja – američki glumac Adam Huber (38), oženio je beauty influencericu Rachel Rigler u intimnoj ceremoniji održanoj u jednom lokalnom hotelu, u utorak 23. rujna.

Njihova ljubavna priča započela je preko Instagrama, a nakon zaruka u travnju 2024., odlučili su svoj poseban dan proslaviti upravo u Hrvatskoj, zemlji koja za Rachel ima posebno značenje jer je ovdje kao dijete živjela dok je njezin otac radio za State Department. “Njena obitelj se nakon toga nikada nije vratila, pa joj je ovo bilo emocionalno važno”, izjavio je Huber za People magazin.

Mediteransko iskustvo

Ceremoniji je prisustvovalo samo 30 najbližih članova obitelji i prijatelja. Mladenci su željeli svojim gostima prirediti pravo mediteransko iskustvo – od izleta brodom po dalmatinskim otocima, kušanja lokalne hrane i vina, do posebne večere u Splitu i opuštenog dana na plaži.

Kako bi zadržali fokus na trenucima i ljudima, dan vjenčanja bio je bez mobitela, a cijelu proslavu dokumentirali su angažirani stvaratelji sadržaja. Tradicionalni dio vodio je ujak mladenke, uz glazbenu pratnju violončelistice i pijanista.

Rachel, koja na TikToku ima više od 1,2 milijuna pratitelja, za ceremoniju je odabrala vjenčanicu kupljenu u butiku u Atlanti. Za večeru uoči vjenčanja nosila je posebno emotivnu kreaciju – prepravljenu verziju vjenčanice koju je njezina baka ručno šivala za njezinu majku prije tri desetljeća.

Nakon vjenčanja, par ostaje još neko vrijeme u Hrvatskoj. Dio medenog mjeseca provest će na Hvaru i u Rovinju, uživajući u dalmatinskoj i istarskoj obali.

Inače, Huber i Rigler prvi su se put osobno susreli kada je glumac otputovao u Savannah, Georgiju, gdje je Rachel tada živjela. Zaručili su se ispred Koloseuma u Rimu, a njihova veza ubrzo je postala inspiracija brojnim pratiteljima na društvenim mrežama.

