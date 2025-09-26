Selena Gomez i Benny Blanco spremaju spektakularno vjenčanje: Poznati gosti i tajne lokacije

Sutra će se u kalifornijskom Montecitu održati jedno od najiščekivanijih vjenčanja godine - glazbenica i glumica Selena Gomez (33) izreći će sudbonosno “da” producentu Bennyju Blancu (37). Raskošna ceremonija okupit će tristotinjak uzvanika, a očekuju se brojna poznata imena iz svijeta zabave.

Foto: Profimedia

Glamurozna organizacija

Cijelu organizaciju preuzela je proslavljena svadbena planerica Mindy Weiss, poznata po suradnji s obitelji Kardashian Jenner. Iako je Točna lokacija vjenčanja drži se u strogoj tajnosti, a čak ni dobavljači neće saznati detalje do samog dana. Samo osiguranje i logistika procjenjuju se na oko 250 tisuća eura.

Snoop Dogg kao zvijezda večeri

Goste će zabavljati legendarni reper Snoop Dogg (53), dok će dio uzvanika biti smješten u luksuznom resortu El Encanto u Santa Barbari, gdje cijene noćenja prelaze 800 eura. Među pozvanima su Paris Hilton (44) i njezina sestra Nicky (41), Selenina bliska prijateljica i slavna pjevačicaTaylor Swift (35), te glumci Steve Martin (80) i Martin Short (75), njezini kolege iz serije Samo ubojstva u zgradi.

Foto: Profimedia

Ljubav koja je izrasla iz prijateljstva

Podsjećamo, Selena i Benny poznaju se više od deset godina, a njihova je suradnja započela na pjesmi Same Old Love. Prijateljstvo se godinama pretvorilo u vezu, a par je ljubav javno potvrdio u prosincu 2023. Samo godinu dana kasnije, Selena je pokazala zaručnički prsten vrijedan milijun dolara, uz poruku: “Zauvijek počinje sada.”

