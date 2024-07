Požar koji je buknuo u utorak navečer u Tučepima izazvao je strah i trepet brojnih građana, a među njima su se našle i naše poznate zvijezde, voditeljica Tatjana Jurić i pjevačica Žanamari Perčić. Za Net.hr dame su prepričale svoje doživljaje požara koji je zahvatio našu Dalmaciju.

U trenutku kada je izbio požar, Žanamari je bila doma. Njena kći Gabriela ju je nazvala i rekla joj da vidi vatru, na što se pjevačica jako zabrinula.

"Moj prvi glas o požaru je bio da me moje dijete nazvalo jer se igralo tu negdje kod škole i rekla mi je: 'Mama, nešto gori, nešto smrdi', na što sam joj ja rekla da iste sekunde dođe kući. Trebalo joj je jedno pet minuta da dođe, ja sam se stvarno brinula. Inače, od tog mjesta gdje se igra joj treba jedna minuta da dođe kući, a sad joj je trebalo pet, šest minuta. Ja kad sam pogledala kroz prozor da vidim o čemu se radi, kakva je to vatra, imala sam što za vidjeti", započela je pjevačica.

"Doslovno cijelo Podbiokovlje u plamenu, počela sam naravno, paničariti. Kći je u međuvremenu zajedno s prijateljicom kući pa smo to zajedno promatrale. One su počele paničariti i vrištati zato što neke njihove prijateljice isto imaju kuće baš u tom dijelu gdje je gorjelo pa su pokušavale doći u kontakt s tim curama. Nitko im nije ništa odgovarao. Ja sam poslala poruku danas roditeljima i dobro su, samo je izgorjela cijela šuma oko njih. Hvala Bogu njima nije ništa, ali ja ne mogu vjerovati kolikom brzinom je izbio taj požar jer u trenu kad mi je mala izašla vani se igrati, nije bilo ničega. A ona me zvala 15 minuta poslije, a kada je došla kući i kada smo pogledali, sve je bilo u plamenu", otkrila nam je Žanamari.

Žanamari u tom trenutku nije bilo nimalo lako. Nestalo je struje, a nijedna riječ utjehe ju nije mogla smiriti.

"Naravno da me spopao strah, počeli su vatrogasci ići prema gore, sirene su se čule na sve strane i naravno kad nešto tako bukne za 15 minuta bojiš se za koliko minuta može doći do kuća i do nas. Smirivali su me svi, rekli su mi da ne može to doći do dolje, kao neće preći cestu, ali malo je puhalo pa nikada čovjek ne zna što može eksplodirati negdje pa proširiti se još i brže. Strah je bio baš jako prisutan i nije pomoglo ni to što je konstantno nestajalo struje. Pokušavala sam smiriti djecu, napraviti im nešto za jesti, ali nisam mogla ništa napraviti u tom trenu jer je struja stalno nestajala. Tek sam im oko 23 sata navečer uspjela im napraviti jelo jer je tek tada došla struja i zadržala se malo duže", kaže nam.

Sada je situacija malo mirnija, a kako kaže, šokirana je što je predivna šuma u samo 15 minuta, doslovno nestala.

"Koliko vidim, taj požar su uspjeli zadržati i smiriti, ali ti napori, toliko ljudi, vozila, ljudi koji su probdjeli tamo cijelu noć da spase kuće, da spase ljude, svaka im čast. Nema novaca kojima se mogu platiti danas vatrogasci, vrijedniji su od svega. Doktori su u rangu s vatrogascima, mislim da ih trebamo generalno više cijeniti. Nažalost, velik dio šume je izgorio, ali hvala Bogu spasili su kuće i ljude. Toliko predivne šume u tom dijelu, stvarno često šetam sa svojim djetetom. Idu i na školske izlete tamo, pješače, to je jedno predivno područje bilo. Znači, sada je to kaos", ispričala je.

"Evo vidjela sam sada fotografije, ja ne mogu vjerovati da su to moji Gornji Tučepi. Kako je tek ljudima koji imaju tamo kuće, duša me boli, ne mogu to uopće vidjeti na fotkama. Ne mogu vjerovati da se takve stvari događaju. Ja ne znam čijom nepažnjom se ovo dogodilo i kako, ali prvi put u svom životu sam vidjela vatru ovako blizu iz svoga doma i bila je drito iza crkve, gdje sam cijelo djetinjstvo provela šetajući i da je to sve izgorjelo. Baš jedna velika tragedija i trauma i još jednom od srca šaljem jednu pozitivnu energiju ljudima koji još uvijek tamo gase vatru. Od srca želim da se to danas zaustavi i šaljem svima pozitivnu energiju barem ovako kako mogu mentalno svim ljudima koji su sinoć bili gore i koji ondje imaju kuće. Mojoj prijateljici su izgorjele masline, užas. Molim vas ljudi pazite na naše šume", zaključila je pjevačica.

Ni Tatjani nije bilo ništa bolje

Tatjana Jurić i njezina obitelj su nasreću dobro, no situacija je, kako kaže, i dalje zabrinjavajuća.

"Mi smo svi dobro, moja obitelj, moja kuća i sve oko nas je dobro. Međutim to je na terenu stvarno izazovna i teška situacija. Obližnja sela su nažalost puno više stradala tako da cijelu noć su bila dežurstva. Požar je došao i do rodnog mjesta, odnosno sela, moga oca, to su Dubravice odmah pored Skradina. Zabrinjavajuća je i dalje situacija, no bura popušta pa se onda nadamo da će biti bolje", otkrila nam je voditeljica.

"Mi smo svi tamo povezani, Skradin i okolna mjesta, mi smo svi na neki način povezani jer je mala zajednica, a u Dubravicama smo svi rodbinski vezani. Tamo su mnogi moji susjedi bili na raspolaganju, išli su pomoći što su mogli pomoći. Mnogi iz DVD-a Dubravice upravo su dečki koji žive tamo. Mi smo svi mala zajednica kao i Hrvatska općenito, tako da svi su bili na raspolaganju i svi su pomagali", dodala je.

Brojni vatrogasci davali su upute građanima, što je mnogima olakšalo ovu stresnu situaciju.

"Slušali smo upute, ja sam taman ovih dana morala za Zagreb, ali dolje nije bilo nikakve panike, slušali su upute, pratilo se kretanje vjetra i ne daj Bože skretanje vatre. Do toga srećom nije došlo, slušaš upute vatrogasaca, stručnih ljudi, ne paničariti, sve je bilo okej", rekla nam je.

Srećom, vatra nije došla do njene kuće.

"Vatra ne. Veliki dim koji je bio, bio je toliko gust jer je golema vatra bila okolo sve, a dim vidljiv nama je iz susjednog sela, iz Plastova", zaključila je.

