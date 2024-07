Voditeljica i bivša manekenka Tatjana Jurić (42) otkrila je da je sretno zaljubljena. Već godinu i pol dana je u ljubavnoj vezi, a tko je sretnik, voditeljica drži za sebe.

"Više nema potrebe kriti da je tako, mojoj široj okolini to više nije novost, jer u sretnoj sam vezi već godinu i pol. Ipak, želim to što je više moguće zadržati od medija, ne želim ni velike najave ni puno priče o tome. Zbog svega što mi se događalo u prethodnim vezama, ovaj put sam jako oprezna. Bitno mi je graditi odnos s partnerom daleko od javnosti, komentara, daleko od Instagrama. I uspjelo nam je to, na čemu sam zahvalna. Krajem ove godine tako ćemo zaokružiti našu drugu zajedničku godinu, a to je dovoljno da znam u što sam se i s kim upustila", ispričala je Tatjana za Gloriju.

Foto: tatjana_juric/Instagram Tatjana Jurić

Tatjana je svoju ljubav upoznala na poslu.

"Povezao nas je posao, oboje smo u svijetu medija i marketinga, on je komunikacijski stručnjak i ekonomist, no ne radimo zajedno. Kad se sjetim koliko tuge i šokova sam na ovom polju odradila, iako sam svjesna da u životu ništa ne ide prema zaslugama, ni dobro, ni loše, ipak si ostavljam slobodu da kažem - ja sam njega zbilja zaslužila. Jednu postojanu, čvrstu osobu koja svakim svojim postupkom daje do znanja da mi čuva leđa. A sad, sve drugo neka ide polako. Biti s nekim tko ti ne zamjera tvoje mane i kome ne smetaju tvoje vrline, to je najvažnije", otkrila je.

Voditeljica je ranije prolazila kroz težak period. Preminula joj je majka od Alzheimerove bolesti 2018., a nedugo nakon toga prekinula je vezu s poduzetnikom Ivanom Zubakom.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte zašto je Tatjana Jurić odbila komentirati Josipu Lisac!