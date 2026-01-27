FREEMAIL
NOVI POČETAK /

Poznata manekenka Bella Hadid ponovno single nakon dvije godine veze s jahačem

Poznata manekenka Bella Hadid ponovno single nakon dvije godine veze s jahačem
Foto: Profimedia

Hadid je u intervjuu za Vogue otkrila kako je upoznala svog bivšeg dečka

27.1.2026.
19:55
Hot.hr
Profimedia
Bella Hadid (29), američka manekenka svjetske slave, ponovno je solo. Nakon dvije godine veze, prekinula je s Adanom Banuelosom, poznatim jahačem. Izvor za Entertainment Tonight otkriva da se Hadid trudi ostati pozitivna i ne vrtjeti prekid u mislima. "Zatrpana je poslom i provodi vrijeme s najbližim prijateljima. Još se oporavlja jer je to bila ozbiljna veza", dodao je izvor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubav u Teksasu

Par je svoju vezu započeo u listopadu 2023. godine. Prošlog prosinca zajedno su se pojavili na događaju u Dallasu povodom promocije Hadidinog brenda parfema Orebella. U listopadu 2024. Banuelos je na Instagramu obilježio njihovu godišnjicu i Hadidin rođendan nizom zajedničkih fotografija uz emotivne poruke.

U intervjuu za britanski Vogue u svibnju 2025., Hadid je ispričala da je Banuelosa upoznala nakon preseljenja u Teksas, gdje su njezina majka Yolanda i očuh gradili kuću. Prisjetila se kako je jahala s očuhom i tada se počela osjećati bolje, a sljedeći dan upoznala je Adana. On uopće nije znao tko je Hadid kada su se sreli, što je manekenku iznenadilo i razveselilo.

Fokus na glumačkom angažmanu

Hadid trenutno promovira novu ulogu u seriji Ryana Murphyja The Beauty, u kojoj glumi uz Ashtona Kutchera, Anthonyja Ramosa i Jeremyja Popea. Na premijeri u New Yorku rekla je za People da su joj kolege savjetovali da bude svoja. "Rekli su mi da je okej biti pomalo luda i čudna - i da je to dobra stvar. I da će neke situacije biti neugodne, ali na kraju dana, nije to nikakva drama", dodala je.

Poznata manekenka Bella Hadid ponovno single nakon dvije godine veze s jahačem