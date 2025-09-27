Povijesni trenutak: Kralj Charles i Camilla stižu u Vatikan, otkriveno što će proslaviti

Britanski kralj Charles (76) i njegova supruga Camilla (78) idući će mjesec posjetiti Vatikan, najavila je Buckinghamska palača.

Britanska kraljevska obitelj trebala je posjetiti Vatikan još u travnju, u sklopu šire turneje Italijom, no to je putovanje otkazano zbog lošeg zdravstvenog stanja pokojnog pape Franje.

Među posljednjima vidjeli Franju

Charles i Camilla tada su se ipak uspjeli privatno susresti s Franjom, čime su postali jedni od posljednjih dužnosnika koji su se sastali s njim prije njegove smrti nekoliko tjedana kasnije. Kraljevski par posjetit će Lava XIV. kako bi obilježili Katoličku svetu godinu, prenosi Buckinghamska palača.

Na tom putovanju slavit će se i ekumenska suradnja Anglikanske i Katoličke crkve, a britanski mediji ranije su prenijeli da će Charles i Camilla posjetiti Sikstinsku kapelu.

Charles se sastao i s papom Ivanom Pavlom II. i papom Benediktom XVI.

