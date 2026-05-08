Potresne riječi Vedrane Rudan: 'Lijekovi ne djeluju, doktori misle da sam njihova'

Književnica i kolumnistica Vedrana Rudan (76) objavila je novu kolumnu na svom blogu pod nazivom Velika ispod zvijezda, u kojoj ponovno vrlo otvoreno progovara o svom zdravstvenom stanju, liječnicima i svakodnevnoj borbi s teškom bolešću. Budući da posljednjih mjeseci sve rjeđe piše, njezina nova objava posebno je odjeknula među čitateljima. Spisateljica koja se već neko vrijeme bori s karcinomom u emotivnom tekstu piše o boli, nemoći i odnosu prema vlastitom tijelu, ali i o podršci ljudi koji svakodnevno brinu o njoj.

U kolumni se prisjeća mladosti i vremena kada je, kako kaže, bila „carica i kraljica”, a zatim opisuje koliko joj se život promijenio zbog bolesti. „Danas, 60 godina kasnije, ležim na kauču. Što je moje? Čija sam? Nešto me očekivano boli, doktori misle da sam djelomično njihova”, napisala je. Posebno su odjeknule njezine riječi o terapijama i liječnicima: „Lijekovi ne djeluju, doktori misle, kad o meni misle, da sam sva njihova. Od izbrušenih peta do isfenirane kose.” Ipak, unatoč svemu, Rudan poručuje kako joj ljubav ljudi daje snagu da se i dalje „smije životu”.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Borba s teškom i rijetkom bolesti

Podsjetimo, poznata književnica već gotovo dvije godine vodi tešku i javnu bitku s rijetkim i agresivnim karcinomom žučnih vodova, koji joj je dijagnosticiran u svibnju 2024. godine. Iako je bila među malim brojem pacijenata kod kojih je operacija bila moguća te joj je odstranjen dio jetre, bolest se ubrzo vratila, a već nakon nekoliko mjeseci pojavile su se i metastaze na kostima i jetri.

Zbog neizdržive patnje razmišljala je i o eutanaziji u Švicarskoj te je čak pokrenula proceduru, no na kraju je odustala jer joj zdravstveno stanje nije dopuštalo putovanje. Preokret se dogodio u ožujku ove godine u KBC-u Rijeka, gdje je postala prva pacijentica na svijetu podvrgnuta inovativnom liječenju hiperbaričnom oksigenoterapijom. Terapija joj je, kako je ranije otkrila, donijela značajno olakšanje te smanjila bolove i mučninu.

