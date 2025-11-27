Potresna ispovijest kuharice: 'Izgubili smo našu slatku djevojčicu'

Američka TikTok kuharica Tineke “Tini” Younger (24), koja broji milijune pratitelja na društvenim mrežama, podijelila je potresnu vijest o gubitku jedne od svojih blizanki. Tini i njezin suprug Antoine Wright Jr. (25) prošle su se godine vjenčali nakon šest godina veze, a u srpnju su otkrili da čekaju dvije djevojčice.

Emotivna poruka pratiteljima

U objavi na Instagramu influencerica je napisala da su ovog tjedna izgubili svoju kćerkicu Aryu, označenu kao “Beba A”. Par je stigao gotovo do 36. tjedna trudnoće, no došlo je do abrupcije posteljice – ozbiljne komplikacije u kojoj se posteljica prerano odvaja od stijenke maternice, što može ugroziti majku i dijete.

„Ovo nije objava za koju sam ikada mislila da ću je napisati… izgubili smo našu slatku djevojčicu Aryu. Njezina sestra blizanka oporavlja se jako dobro i diše sama. Obećavam da ću se vratiti, ali trebam pauzu. Volim vas“, poručila je Tini u dirljivoj objavi.

Na crno-bijelim fotografijama Tini, njezin suprug i liječnik u bolnici drže preminulu bebu.

Važan životni trenutak pred blagdan

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Termin poroda poklopio se s razdobljem oko Dana zahvalnosti, posebnog razdoblja za influencericu koja je na internetu poznata po receptima i blagdanskim jelima. Ranije u listopadu za magazin People rekla je da su joj blizanke „savršene“ te da planira nastaviti kuhati, čak i uz napore trudnoće.

Uspješna karijera na društvenim mrežama

Tineke Younger ima preko dva milijuna pratitelja na TikToku i Instagramu, a slavu je stekla dijeleći jednostavne i popularne recepte. Autorica je kuharice “Cooking for my boyfriend”, objavljene 2023. godine, a pojavila se i u emisiji Gordona Ramsayja “Next Level Chef”.

POGLEDAJTE VIDEO:Žestoka rasprava u Saboru oko novog proračuna! SDP-ovka Plenkoviću: 'Kažite mi u kameru...'