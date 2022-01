Smatra se da ljudi s visokim koeficijentom inteligencije imaju brojne prednosti u životu. Njima se predviđa veći uspjeh u obrazovanju, bolje poslovne pozicije i veća zarada. Ipak, visok IQ ima i svoju "mračnu stranu" - visoka inteligencija kao da ima i visoku cijenu.

To najbolje zna Alex Ognjena, bivša domina javnosti najpoznatija po aferi s bivšim mužem Doris Pinčić.

"Poremećena sam". Ok, jesam. Nismo li svi? Danas postaje "in" pričati u teoriji o mentalnom zdravlju, ali nekako praksa ipak izostaje. I zato idemo karte na stol!", započela je Alex svoju objavu na Instagramu.

Otkrila je da se bori s PTSP-om od zlostavljanja, OKP-om te ističe da je introvert.

"Moji problemi koje se trudim držati pod kontrolom su PTSP od zlostavljanja, OKP (opsesivno-kompulzivni poremećaj) i introvertiranost. I to ne na onaj "simpatični" način koji pokušavaju romantizirati u filmovima, ja se ponekad zaista borim da izađem iz kuće iako znam da je neophodno. Ponekad radi krivo okrenute vješalice na štenderu se vraćam 5km jer me muči i ne mogu prestati misliti na nju", napisala je Alex.

Alex ima visok IQ

"Sa svojih 153 IQ naravno da si svjesno govorim "Alex, jača si od toga, ništa se neće dogoditi ako isti tren ne pospremiš to što si vidjela da nije na mjestu". I većinom se uspijevam uvjeriti, ali još uvijek mi je to svakodnevni izazov. S introvertiranosti se više ni ne borim jer od kad se mi dogodio onaj skandal i sva ta nepravda nekako me to dodatno zakucalo da ostanem doma i ne pričam sa ikim, a kamoli da odem na kavu.

PTSP od zlostavljača neću uopće spominjati, koliko me strah kad netko podigne glas i kakve okidače u meni budi nečija grubost, ma ponekad i samo na pogled me oblije hladan znoj... ali borim se", piše bivša domina.

"Dan po dan. I znam da nisam sama u tome. No vjerujem da smo jači ako progovorimo o tome. Imate li vi neki problem koji vas ometa u obavljanju svakodnevice?", pitala je na kraju Alex svoje obožavatelje.

Fanovi su joj se zahvalili na iskrenoj objavi.

"Bravo", "Pomažeš i više nego šta misliš", "Extra si", "Jednostavnost zna biti i može jako biti lijepa kada to osoba zna da iznjeti na svoja pleća onako kako treba. Pogled ka normalnosti je danas luksuz. A tvoj pogled kaže da je biti lijepo uzvišeno i božanstveno biti neobičan sasvim običan, a opet jedinstven i neponovljiv", pisali su joj obožavatelji u komentarima.