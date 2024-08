Poznata pjevačica Macy Gray (56) hitno je prebačena u bolnicu nakon što je iskusila teške nuspojave lijeka. Pjevačica je koristila lijek za mršavljenje i dijabetes, poznatiji kao Ozempic, tijekom snimanja epizode MTV-jevog showa "The Surreal Life: Villa of Secrets" u Kolumbiji.

Macy je tijekom snimanja počela osjećati otežano disanje i imala je problema s hodanjem, što je izazvalo zabrinutost među produkcijskim timom koji je brzo organiziralo njen transport u bolnicu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: PIXSELL

Nuspojave Ozempica

Gray je ranije govorila o iscrpljujućim nuspojavama ovog lijeka, uključujući bolnu konstipaciju, ali ovaj najnoviji incident bio je kap koja je prelila čašu.

"Stvarno mi je teško uhvatiti dah. Ovo je užasno jer sam ovdje u Kolumbiji i stvarno se želim potruditi, ali osjećam se grozno i samo želim da sve to prestane", rekla je Macy.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon pregleda od strane liječnika emisije i sigurnosnog tima, odlučeno je da je najbolji korak odlazak u bolnicu, posebno jer je Gray priznala da je već ranije imala slične simptome.

Foto: Pixsell

"Uzimate lijek koji može utjecati na vašu gušteraču koja se ne može boriti" navodno su joj objasnili liječnici.

Njezina kolegica sa seta, Ally Brooke, koja je stekla slavu kao članica grupe Fifth Harmony, komentirala je uporabu Ozempica: "To je taj lijek. To se stvarno događa, doslovno se to dogodilo mojim prijateljima."

Macy Gray otkrila je kako koristi lijek za mršavljenje kako bi se pripremila za svoju nacionalnu turneju. Lijek u pitanju, semaglutid, poznat kao Ozempic, popularan je među onima koji žele izgubiti na težini, unatoč tome što je označen kao lijek za dijabetes, jer potiče osjećaj sitosti i usporava probavu oponašajući hormon koji signalizira sitost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Može li Ozempic, lijek koji neki koriste za mršavljenje uzrokovati sljepoću?