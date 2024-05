Američka pjevačica Kelly Clarkson (42), poznata kao pobjednica prve sezone Američkog Idola, u kratkom je roku izgubila velik broj kilograma. Gledatelji njezine talk show emisije primijetili su kako je pjevačica sve tanja i tanja, pitajući se na koji je način postigla transformaciju izgleda.

Mnogi su vjerovali da je koristila Ozempic, lijek namijenjen dijabetičarima koji zvijezde koriste za brzo mršavljenje. Ozempic je kao lijek za pretilost čak zabranjen u Velikoj Britaniji zbog uzrokovanja globalne nestašice. Pjevačica se osvrnula na glasine i priznala da je riječ o jednom drugom lijeku koji je koristila zbog pogoršane krvne slike.

"Svi misle da je to Ozempic. Nije, to je nešto drugo, ali pomaže u razgradnji šećera. Očito moje tijelo to ne radi kako treba", objasnila je Clarkson. Jedna od nuspojava korištenja lijeka je naglo mršavaljenje, a bojala se i da će naštetiti njenoj štitnjači.

Pjevačicu su često kritizirali zbog njezine težine, no ona nije marila jer joj je nabitnije da se drugima sviđa njezina glazba. U više navrata se osvrnula na svoju novu figuru, prvotno istaknuvši da su za nju zaslužni proteinska dijeta i tjelovježba.

