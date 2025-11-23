Pomahnitala obožavateljica Lennyju Kravitzu iščupala četiri 'dreda' na koncertu

Rock ikona Lenny Kravitz (61) trenutačno je na turneji po Australiji povodom svog albuma iz 2024., Blue Electric Light. U videu objavljenom na Instagramu nedugo nakon nastupa u Brisbane Entertainment Centreu, Kravitz je ispričao fanovima da se incident dogodio dok je prolazio kroz publiku za vrijeme izvedbe pjesme “Let Love Rule”.

"Brisbane, to je bilo ludo“, rekao je u videozapisu podijeljenom na Instagram priči.

"Jako uzbuđena mlada obožavateljica iščupala mi je četiri dredlocka sa stražnje strane glave. Znaš koliko moraš jako povući da bi ih iščupala? Ludo!“

Foto: Profimedia

Kravitz je kazao da ga taj trenutak neće odvratiti od toga da i dalje ulazi među publiku tijekom ove pjesme u kojoj tradicionalno silazi s pozornice među obožavatelje.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Neću prestati dolaziti k vama za ‘Let Love Rule’ jer je to naš zajednički trenutak“, dodao je. "Brisbane, ludi ste. Volim vas.“

Kravitz je otprilike na sredini australske turneje, koja se nastavlja u utorak, 25. studenoga, u John Cain Areni u Melbourneu, a zatim u Milduri 28. studenoga i u Adelaideu 29. studenoga. Ovi nastupi njegov su prvi povratak u Australiju nakon 2012.

„Doći prvi put na Novi Zeland i vratiti se u Australiju nakon toliko godina daje mojoj duši divnu energiju“, napisao je Kravitz u objavi na Instagramu 21. studenoga. "Nevjerojatni ste. Hvala vam što ovo dijelite sa mnom. Idemo dalje!“ dodao je.

Podsjetimo, Lenny Kravitz nastupio je i u Hrvatskoj u Puli u srpnju 2024. godine, a najavio je novi koncert u pulskoj Areni 14. lipnja 2026. godine. Ulaznice su već dostupne.

