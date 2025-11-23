Pomahnitala obožavateljica Lennyju Kravitzu iščupala četiri 'dreda' na koncertu
Rock ikona Lenny Kravitz (61) trenutačno je na turneji po Australiji povodom svog albuma iz 2024., Blue Electric Light. U videu objavljenom na Instagramu nedugo nakon nastupa u Brisbane Entertainment Centreu, Kravitz je ispričao fanovima da se incident dogodio dok je prolazio kroz publiku za vrijeme izvedbe pjesme “Let Love Rule”.
"Brisbane, to je bilo ludo“, rekao je u videozapisu podijeljenom na Instagram priči.
"Jako uzbuđena mlada obožavateljica iščupala mi je četiri dredlocka sa stražnje strane glave. Znaš koliko moraš jako povući da bi ih iščupala? Ludo!“
Kravitz je kazao da ga taj trenutak neće odvratiti od toga da i dalje ulazi među publiku tijekom ove pjesme u kojoj tradicionalno silazi s pozornice među obožavatelje.
"Neću prestati dolaziti k vama za ‘Let Love Rule’ jer je to naš zajednički trenutak“, dodao je. "Brisbane, ludi ste. Volim vas.“
Kravitz je otprilike na sredini australske turneje, koja se nastavlja u utorak, 25. studenoga, u John Cain Areni u Melbourneu, a zatim u Milduri 28. studenoga i u Adelaideu 29. studenoga. Ovi nastupi njegov su prvi povratak u Australiju nakon 2012.
„Doći prvi put na Novi Zeland i vratiti se u Australiju nakon toliko godina daje mojoj duši divnu energiju“, napisao je Kravitz u objavi na Instagramu 21. studenoga. "Nevjerojatni ste. Hvala vam što ovo dijelite sa mnom. Idemo dalje!“ dodao je.
Podsjetimo, Lenny Kravitz nastupio je i u Hrvatskoj u Puli u srpnju 2024. godine, a najavio je novi koncert u pulskoj Areni 14. lipnja 2026. godine. Ulaznice su već dostupne.
