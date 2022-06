Ukrajinka Polina Horbachova, koja je gledateljima poznata kao jedna od kandidatkinja popularnog showa "Gospodin Savršeni" gdje se borila za naklonost Tonija Šćulca, jednom fotografijom napravila je pomutnju među svojim pratiteljima.

Polina je podijelila sliku na kojoj pozira u bijeloj uskoj kratkoj haljini, a rukama je obujmila svoj istaknuti trbuščić na koji je stavila emotikone hrane i bebe.

Pratitelji su je potom upitali "Jesi li ti to možda trudna?".

Nisu trebali dugo čekati na odgovor jer im je Polina brzo uz selfi poručila "Ljudi, nisam trudna. To je food baby".

Izbacila je gluten iz prehrane

Nakon toga Polina im je pojasnila i kako je došlo do te fotografije koja ja potaknula sumnje o njenoj trudnoći.

"U zadnje vrijeme sam skroz makla iz prehrane gluten i laktozu jer sam se osjećala nelagodno nakon njihove konzumacije. Svaki put bih se napuhala. Osjećala bih težinu u želudcu cijeli dan nakon tog jela. Ponekad bih znala osjećati čak i mučninu", napisala je.

Polina je kazala da sad, nakon što konzumira nešto što sadrži gluten, njeno tijelo burno reagira.

"I zato sada kad god pojedem nešto što sadrži gluten ili laktozu onda moje tijelo počinje reagirati duplo jače nego prije (što ima smisla)", pojasnila je.

Podsjetimo, Polina je skoro osvojila srce Gospodina Savršenog u posljednjoj sezoni, no onda se prepala vlastitih emocija te napustila show. No, iako se poslije vratila, do paljenja starog plamena između nje i Tonija Šćulca nije došlo.