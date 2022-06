DUGO JE NISMO VIDJELI / Polina Horbachova prošetala centrom u društvu nepoznatog frajera: Ovaj put nije bila sva skockana, uhvaćena je u skroz opuštenom izdanju

Ukrajinka Polina Horbachova skoro je osvojila srce Gospodina Savršenog u posljednjoj sezoni, no onda se prepala vlastitih emocija te napustila emisiju. No, iako se poslije vratila, do paljenja starog plamena između nje i Tonija Šćulca nije došlo. Polinu su jučer fotoreporteri Pixsella uhvatili u šetnji centrom grada. Bila je u društvu nepoznatog muškarca i u opuštenom sportskom izdanju. Je li se promijenila otkako je završila sezona reality emisije? Pogledajte fotogaleriju.