Pop superzvijezda Adele otkrila je da je postala ovisna o vježbanju te je u jednom trenutku vježbala tri puta dnevno, piše The Sun.

Ova 33-godišnjakinja šokirala je svijet u svibnju 2020. godine kada se pojavila 45 kilograma lakša, odjevena u sićušnu crnu mini haljinu.

Govoreći o svom zapanjujućem gubitku kilograma po prvi put u novom intervjuu za Vogue, Adele je otkrila da se to doista dogodilo u razdoblju od dvije godine - i to zbog njezine tjeskobe.

Osjećala se tjeskobno i depresivno

Objasnila je: "To je bilo zbog moje tjeskobe. Osjećala sam se bolje kad bi vježbala".

“Nikada se nije radilo o mršavljenju, već o tome da postanem jaka. Postala sam prilično ovisna o tome. Vježbam dva ili tri puta dnevno. ”

Adele je priznala da njezin režim vježbanja nije "izvediv" za mnoge ljude. Otkrila je da sada jede više nego prije. Pjevačica, koja bi se sljedeći tjedan trebala vratiti u glazbu s novim singlom "Easy On Me", dodala je: "Učinila sam to zbog sebe, a ne zbog bilo koga drugog."