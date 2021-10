Adele je nakratko šokirala i oduševila svijet glazbe kada je prije nekoliko dana najavila kako 15. listopada izlazi nova pjesma, i to nakon punih šest godina.

Sada se našla i na naslovnici časopisa Vogue za studeni, a time se pohvalila i na svome Instagram profilu.

"Predivna", "Adele ili Beyonce?", "Izgledaš nevjerojatno", "Wow, blistaš", "Obožavam te", "Savršena", "Blistaš", samo su neki od komplimenata koje je dobila za fotografije s naslovnice na kojoj je istaknula dekolte u žutoj haljini.

Izgubila 45 kilograma

Uz to, Adele je dala i prvi intervju nakon 2016. godine u kojem je objasnila kako je uspjela toliko smršavjeti.

"Počela sam vježbati zbog anksioznosti jer bih se poslije osjećala bolje. Nikad mi nije bio cilj izgubiti kilograme, već postati jača i pružiti si svaki dan malo vremena za sebe, bez telefona. Postala sam ovisna o tome. Vježbam dva ili tri puta dnevno", ispričala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"Ujutro dižem utege, onda idem u planinarenje ili popodne boksam, a navečer radim kardio vježbe", otkrila je Adele koja je počela vježbati s osobnim trenerom u vrijeme kada nije imala nikakvih poslovnih obaveza te je tako smršavjela 45 kilograma.

Razvod pa sretna veza

Progovorila je i o razvodu od milijardera Simona Koneckija s kojim je u braku bila pet godina i zajedno imaju osmogodišnjeg sina Angela.

"To više nije bilo to za mene. Nisam htjela završiti kao puno drugih ljudi koje znam. Nisam bila nesretna, ali bila bih da nisam odlučila staviti sebe na prvo mjesto. No nije se dogodilo ništa loše", kazala je.

No, nakon razvoda pojavila se vijest kako je Adele sretna sa sedam godina starijim sportskim agentom Rich Paulom, a vezu je nedavno potvrdila i na svojem Instagramu njihovom zajedničkom fotkom.

"Rich je sjajan i jako je duhovit, ali i pametan. Nije kao muškarci s kojima sam izlazila prije njega, njima je smetalo što privlačim pažnju, njega nije briga", kazala je.